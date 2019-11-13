Haberler » Güncel » CHP'li Karaca'dan 'zayi aşı' açıklaması - Haber

CHP'li Karaca'dan "zayi aşı" açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ülkemiz genelinde hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılan aşıların zayi olması insan ve hayvan sağlığı açısından büyük tehlike olduğu kadar ekonomik açıdan da büyük kayıptır.

13.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:30CHP'li Karaca'dan
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Ülkemiz genelinde hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılan aşıların zayi olması insan ve hayvan sağlığı açısından büyük tehlike olduğu kadar ekonomik açıdan da büyük kayıptır." ifadesini kullandı.
Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 Denetim Raporu'na göre, 10 ilde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan ve son kullanım tarihi geçtiği için zayi olan 368 bin 761 aşının hesabının kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.
Bakanlığın aşı takip sisteminin olmadığını savunan Karaca, açıklamasında şunları kaydetti:
"Ülkemiz genelinde hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılan aşıların zayi olması insan ve hayvan sağlığı açısından büyük tehlike olduğu kadar ekonomik açıdan da büyük kayıptır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Sayıştay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:10 Malatya'da, 450 kilo kaçak tütün ele geçirildi
14:05 Büyükşehir'de CBS Günü
14:09 DHA YURT BÜLTENİ - 12
14:04 Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi
14:08 Telefon dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
12:39 TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK, "Bu vergi düzeni adil değildir" deyip Meclis'e çağrı yaptı
12:22 Ahmet Davutoğlu'nun kurmayından Karamollaoğlu'na yanıt: Tek başımıza iktidar olacağız
12:22 İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:11:37