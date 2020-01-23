CHP'li Karaca, Uğur Mumcu'yu andı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Uğur Mumcu'nun hayalini kurduğu eşit, laik ve tam bağımsız bir ülke için 'Nasıl bir yurttaş olmalı'yı öğrenmek, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaması gerektiğini aklımızdan çıkarmamak, onurlu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur." ifadesini kullandı.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamasında, araştırmacı gazeteciliğin duayen isimlerinden Uğur Mumcu'yu uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin 27'nci yılında saygı ve özlemle andığını bildirdi.

Her 24 Ocak'ta içlerinde derin bir sızı oluştuğunu, ruhlarında yaranın açıldığını ifade eden Karaca, Mumcu'nun soğuk bir Ankara gününde evinin önünde uğradığı bombalı saldırı ile katledilmesinin kederi içinde olduklarını aktardı.

Mumcu'nun, gerçeklerin açığa çıkmasındaki kararlı, ilkeli ve mücadeleci tavrıyla bu ülkeye en büyük hediyelerden birini verdiğini vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Yaşadığı topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren örnek aydın Uğur Mumcu'nun hayalini kurduğu eşit, laik ve tam bağımsız bir ülke için 'Nasıl bir yurttaş olmalı'yı öğrenmek, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaması gerektiğini aklımızdan çıkarmamak, onurlu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur."

Karaca, Mumcu'nun Atatürkçülüğü, laikliği, eşitliği ve özgürlüğü savunduğunu, hukuksuzluğun karşısına korkusuzca dikildiğini, adaletin tesisi için bilgiyi, öğrenmeyi ve anlatmayı ilke edindiğini ifadelerine ekledi.

Kaynak: AA