CHP'li Karalar'a Şehit Aileleri Derneği'nden Kınama

Kaynak: İHA

Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Kunt, şehit eşine yapılan davranışı kınayarak, "Zeydan Karalar'ın şehit eşini salondan kovması, tartaklatması sabrımızı taşırmıştır. Bu davranışı, çirkin zihniyeti şehit aileleri olarak nefretle lanetliyoruz, kınıyoruz. Yazıklar olsun" dedi.Emine Kunt, şehit aileleriyle birlikte, Millet İttfakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, şehit ailelerini davet ettiği programda konuşma yaparken bir şehit eşinin, kendisine yönelttiği soru karşısında "Neden geldin o zaman? Boş ver onlar provokasyon için gelmişler" diye cevap vermesi ve partililerin şehit eşine tepki gösterip, "Yuh, edepsiz, ahlaksız" diyerek hakaretlerde bulunmasının ardından basın açıklaması yaptı.Kunt, Zeydan Karalar'ın, şehit ailelerini davet ettiği programda terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP ve İYİ Parti'nin ittifak kurmasına tepki gösteren şehit eşi Gülcan Demiryürek'i salondan kovduğunu söyleyerek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'nin adayı Zeydan Karalar'ın kürsüden konuşma yaptığı sırada 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in acılı eşi Gülcan Demiryürek'e hakaretler yağdırması, tartaklanarak salondan çıkarılması bizleri çok derinden üzmüş, yaralamıştır. Belediye meclis üyeliği listelerini HDP'li isimlerle dolduran Zeydan Karalar'ın şehit eşine yönelik bu çirkin davranışını nefretle kınıyoruz" diye konuştu.Şehit eşi Gülcan Demiryürek'in güneydoğu illerinde hendekler kazılırken, bombalar patlatılırken, Mehmetçikler, polisler şehit edilirken ses çıkarmayanların yerel seçimlerde kol kola girmesine, ittifak yapmasına haklı olarak tepki gösterdiğini ifade eden Emine Kunt, şunları kaydetti:"CHP'nin HDP'nin ittifakı şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Şehit aileleri ve yakınları olarak yüreğimize kor ateşler düşürmektedir. Kalleş terör örgütü PKK'nın üzerine giden, alnından öpülesi o kahraman şehitlerimiz, bizlere gurur bırakmıştır. Bizim yaramız kabuk bağlamamış, yüreğimiz kor ateş gibi yanarken Kandil'in uşaklarıyla işbirliği yapanlara soruyoruz; birkaç oy almak için şehitlerimizin kanıyla suladığı bu vatana ihanet etmiş olmuyor musunuz? Mehmetçiklerimizi, kınalı kuzularımızı bu vatan uğruna şehit vermişken, güvenlik güçlerimiz bölücü hainlerle halen kahramanca mücadeleye devam ederken, nasıl oluyor da kendisini Atatürk'ün partisi olarak adlandıran bir parti, kalleş teröristlerin safında yer alabiliyor? Terörist cenazelerine Seyhan Belediyesi'nin cenaze aracını tahsis eden, terör örgütüyle bağlantıları gün gibi ortada olan isimleri belediye meclisi listelerine yazan, HDP'nin mitinglerine CHP'nin seçim arabalarıyla insanları taşıyan Zeydan Karalar'ın şehit eşini salondan kovması, tartaklatması sabrımızı taşırmıştır. Bu davranışı, çirkin zihniyeti şehit aileleri olarak nefretle lanetliyoruz, kınıyoruz. Yazıklar olsun."12 Nisan 2016'da Mardin Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek de, Zeydan Karalar'ın böyle bir tepki vermesinin onur kırıcı olduğunu söyleyerek, "Ben kendisinden destek beklerdim. Kendisine soruyorum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığında Zeydan Karalar bize böyle mi destek verecek? Biz salondan çıkarken tartaklandık oradaki şehit ailelerinden de destek beklerdim. Kötü bir şekilde dışarı atıldık. Onur kırıcı hakaret edici sözler söylendi. Bunlarla ilgili hukuki süreci başlatacağım. Cumhurbaşkanımızdan da çok büyük desteğimiz var" şeklinde konuştu. - ADANA