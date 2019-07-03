03.07.2019 12:22
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CHP'li Karasu'dan kene vakalarıyla ilgili soru önergesi

CHP

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soru önergesi verdi.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soru önergesi verdi.
Karasu, yazılı açıklamasında, Bakan Koca tarafından cevaplanması talebiyle yazılı soru önergesi verdiğini belirtti.
Türkiye'de ilk kez 2002 yılında görülen, her yılın mart ve kasım ayları arasında yükselişe geçen kene tutulması sonrası insanlarda meydana gelen KKKA'nın her yıl can almaya devam ettiğini aktaran Karasu, soru önergesinde, "Sivas, Tokat, Çorum, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Çankırı, Bolu, Kastamonu, Artvin, Giresun, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Karabük ve Samsun'da bu vakaların görülme sıklığı daha da artmaktadır. Sadece 2019 yılı son 6 içerisinde Sivas'ta KKKA hastalığına bağlı 95 vaka görülmüş, bu vakalardan 6'sı maalesef ölümle sonuçlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Milletvekili Karasu'nun, önergesinde şunlar yer aldı:
"Son 17 yıl içerisinde KKKA hastalığı nedeniyle hayatını yitiren kaç vatandaşımız vardır? Sağlık Bakanlığı KKKA hastalığı için ne tür çalışmalar yapmaktadır? Vakaların sık görüldüğü bölgelerde, sakinlerin bilgilendirilmesi için hangi çalışmalar yürütülmektedir? Söz konusu vakalar sonucu başvurulan hastanelerde yeterli ekipman ve sağlık personeli bulunmakta mıdır?"
Kaynak: AA
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