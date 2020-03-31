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CHP'li Kaya: "Her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, uzaktan eğitimin başlamasıyla bilişim öğretmenlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "EBA ile koordineli çalışma yürütülmesi için her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalıdır.

31.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:38
CHP'li Kaya:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, uzaktan eğitimin başlamasıyla bilişim öğretmenlerine ihtiyaç olduğunu belirterek, "EBA ile koordineli çalışma yürütülmesi için her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalıdır." ifadesini kullandı.
Kaya, yazılı açıklamasında, koronavirüsün hayatın tüm alanlarını olduğu gibi eğitim sistemini de etkilediğinin altını çizdi.
Eğitime, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitimle devam edildiğini hatırlatan Kaya, bu süreçte çocuklara eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.
Ücretsiz internet hizmetinin verildiğini ancak evinde internet bağlantısı, bilgisayarı, televizyonu olmayan çocukların bulunduğuna dikkati çeken Kaya, böyle durumdaki çocuklar için ücretsiz internetin bir şey ifade etmeyeceğini belirtti.
Kaya, internet bağlantısı ve bilgisayarı olmayan milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitimden faydalanamadığını savundu.
Tüm öğrencilerin evinde ücretsiz internet bağlantısı olması gerektiğini bildiren Kaya, teknik donanımın sağlanmasını, bilgisayarı ve televizyonu olmayan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.
"Okul servisçileri ve veliler zor günler yaşıyor"
Koronavirüsten önce ücretli öğretmenlere bütçeden pay ayrıldığını anımsatan Kaya, ivedilikle yasal düzenlemenin yapılarak, bütçeden ayrılan payın ücretli öğretmenlere verilmesi gerektiğini kaydetti.
Okul servisçilerinin ve velilerin zor günler yaşadığını, öğrenci velilerinin kullanmadıkları servisin ücretini ödemek istemediğini aktaran Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının, veli ve servisçileri mağdur etmeyecek bir çözümü hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.
Kaya, şöyle devam etti:
"Uzaktan eğitimle birlikte bilişim öğretmenlerine ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. Canlı sınıf uygulamasının da başlatılacağı bir dönemde, EBA ile koordineli çalışma yürütülmesi için her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalıdır. Bunun için de ek öğretmen atamasına 20 bin bilişim öğretmeni atanarak eksiğimizin bir nebze de olsa giderilmesi sağlanmalıdır."
MEB müfredatına uygun olarak uzaktan eğitim çalışmasının birçok CHP'li belediye tarafından uygulandığını, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere Sarıyer Belediyesinin kurduğu Sarıyer Akademinin eğitim verdiğini ifade eden Yıldırım Kaya, akademinin bu eğitim hizmetini Türkiye genelinde verebilecek altyapıya sahip olduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Eğitim Bilişim Ağı, Yıldırım Kaya, Güncel
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