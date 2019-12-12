Haberler » Güncel » Chp'li kaya, öğretmen ücretlerinin ödenmediği okulun yönetimiyle görüştü - Haber

Chp'li kaya, öğretmen ücretlerinin ödenmediği okulun yönetimiyle görüştü

CHP'li Kaya, öğretmen ücretlerinin ödenmediği okulun yönetimiyle görüştüCHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bir süredir öğretmen ücretlerinin ödenmediği özel okulun, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki şubesini ziyaret ederek, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ile görüştü.

12.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:30
CHP'li Kaya, öğretmen ücretlerinin ödenmediği okulun yönetimiyle görüştü
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bir süredir öğretmen ücretlerinin ödenmediği özel okulun, 'nın Etimesgut ilçesindeki şubesini ziyaret ederek, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler ile görüştü. Kaya, "Okulun satılacak olması, öğretmen ücretlerinin ödenmemesine haklı gerekçe olamaz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, beraberinde partisinin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile Eryaman'da bulunan ve bir süredir ekonomik sıkıntı yaşandığı belirtilen özel okulu ziyaret etti. Kaya, burada okul yönetimi ve veliler ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Özel okulda görevli öğretmenlerin aylardır ücretini alamadıkları gerekçesiyle kısmi iş bırakma eylemi yaparak, seslerini duyurmaya çalıştığını söyleyen CHP'li Kaya, şöyle konuştu:
"Öğrenci velileri bu eylemle okullarda yaşananların farkına varıp öğretmenlere destek verdi. Yönetim, yaptığı açıklamada satış işlemleri tamamlandıktan sonra öğretmenlerin ve diğer çalışanların ücretlerinin ödeneceğini duyurdu. Öğretmen ücretlerinin okulun satış işlemlerinden sonra ödeneceği açıklaması esef vericidir. Okulun satılacak olması öğretmen ücretlerinin ödenmemesine haklı bir gerekçe olamaz. Bu durum öğretmenlerimizin iyi niyet ve emeğinin sömürülmesidir."
Chp'li kaya, öğretmen ücretlerinin ödenmediği okulun yönetimiyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:08 Kütahya Belediye Başkanı Işık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
19:07 Çavuşoğlu - Bourita görüşmesi - Haber
19:06 Mehmet Baransu'nun eski eşi tanık olarak dinlendi - Haber
19:06 Sahte sanılarak el konulan içki ve sigaralarını 1 yıl sonra geri aldı - Haber
19:02 Başkan Öz, hemşehrilerini umreye uğurladı - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 19:14:35