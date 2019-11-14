CHP'li Kılıç: Rabia Naz'ın ölümünde hiçbir iddia, bilgi gizli kalmayacak

TBMM'de, Rabia Naz Vatan'ın (11) şüpheli ölümünü araştırmak için kurulan komisyon, Giresun'un Eynesil ilçesindeki incelemesini tamamladı. Komisyon üyelerinden CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Olayla ilgili hiçbir iddia, bilgi gizli kalmayacak. Bizim bütün amacımız olayın üzerindeki sis perdesinin kalkması ve adaletin yerini bulmasıdır " dedi.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, Giresun'un Eynesil ilçesindeki incelemesini tamamladı. Komsiyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 13 Nisan 2018'de, Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulunan ve ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan olayına ilişkin ilçede yaptıkları incelemelerle ilgili açıklamada bulundu.

'BEBEKLERİNE 'RABİA NAZ' ADINI KOYMUŞLAR'

Kılıç, Rabia'nın ailesini ziyaret ettiklerini, baba Şaban ve anne Atika Vatan ile yaklaşık 3 saat süren görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Rabia'nın anne ve babasının, kızlarını kaybetmenin verdiği acıyı ve üzüntüyü hala yüreklerinin en derinliklerinde hissettiğini kaydeden Kılıç, "Rabia Naz çok neşeli, sosyal ve çevresi tarafından sevilen bir kızmış. Anne Atika'nın bir bebek dünyaya getirdiğini gördük. Rabia, 'bir kız kardeşim olsun adını da benim adımı koyalım' diyormuş. 'Büyük Rabia Naz, küçük Rabia Naz oluruz' diye son dönemlerde bir kardeş istiyormuş, bunun için de 40 gün önce doğan bebeklerinin adını 'Rabia Naz' koymuşlar" dedi.

'KIZININ CANSIZ BEDENİN YATTIĞI YERİ GÖSTERDİ'

Komisyon olarak Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği gün geçtiği yolda yürüyerek inceleme yaptıklarını da kaydeden Kılıç, "O yol üzerinde yürürken, baba kızının ölümüyle ilgili şüphelendiği durumları, acısını yüreğine gömerek bize tek tek anlattı. Rabia Naz Vatan'ın ölü bulunduğu evinin önündeki sokakta da incelemelerde bulunduk. Baba, kızının cansız bedeninin yattığı yeri gösterdi ve acısını kalbine gömüp, bizlere olay günü kızını nasıl bulduğunu canlandırma yöntemi ile anlattı. O anlar tarifi imkansız anlardı, etkilenmemek elde değildi. Baba anlatırken sanki o onları tekrar tekrar yaşıyor gibiydi. Kimine göre intihar, kimine göre dengesini kaybedip düşme, kimine göre trafik kazası, kimine göre de cinayet olan şüpheli ölüm olayının gerçekleştiği yeri inceledik, gözlerimizle gördük. Acılı anne ve babanın ardından, olayla ilgili bazı görgü tanıkları, kamu personelleri ve vatandaşları heyet huzurumuza davet ederek dinledik, bilgilerine başvurduk" ifadelerini kullandı.

'ACILI AİLELERİN SESİ OLACAĞIZ'

Kılıç, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne dair açılan soruşturma dosyası üzerindeki gizlilik kararının kalktığını, bunun olayın üzerinde şüphe bırakılmayacak şekilde aydınlatılması için güzel bir gelişme olduğunu kaydetti. Kılıç, "Çünkü, olayla ilgili hiçbir iddia, bilgi gizli kalmayacak, bütün bulunacak bilgiler olayın açıklığa kavuşmasına fayda sağlayacaktır. Bizim bütün amacımız olayın üzerindeki sis perdesinin kalkması ve adaletin yerini bulmasıdır. Sadece Rabia Naz Vatan'ın değil, diğer bütün şüpheli çocuk ölüm vakalarının da açıklığa kavuşturulması için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Meclis Araştırma Komisyonu olarak, bu şüpheli çocuk ölümlerinde ihmali ya da kusuru olanlar varsa onların tespit edilerek yargılanması en büyük amacımızdır. Ama biz bütün bu konularda araştırmalarımızı yaparken kendimizi yargının yerine koymayacağız. Sadece olaylarla ilgili tespitlerimizi belirleyerek gerçekleri ortaya koymak istiyoruz. Kesinlikle hakim ya da savcı olmayacağız, sadece çocuklarını şüpheli kaza ya da olaylarda kaybetmiş acılı ailelerin sesi olacağız, onların seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışacağız" diye konuştu.

ANKARA,