CHP'li Kılıç'tan Müteahhitlere 'Yeşil' Mesaj

Buca'nın CHP'li Başkan Adayı Erhan Kılıç, Bucalı müteahhitlerle bir araya geldi. Kentin imar planlarının oluşturulmasında ortak akıl vurgusu yapan Erhan Kılıç, müteahhitlere yeşil alan vurgusu yaptı. Kentsel dönüşüm, imar ve çevre projelerinde önceliğin yeşil alan varlığını arttırmak olduğunu söyleyen Kılıç, "Buca'yı eskisi gibi üzüm kokan, nefes alan bir kent haline getireceğiz" dedi.

ORTAK AKIL ÇAĞRISI

Buca Gölet'te gerçekleştirilen kahvaltıda konuşan BUMİDER Başkanı Ferhat Özmen, Erhan Kılıç'a ortak akıl çağrısı yaptı. Özmen, "Bucamızı daha iyi hale getirebilmek için Buca Belediyesi'yle ortak akıl içerisinde olmak istiyoruz. Buca'da 900 tane müteahhit iş yapmaktadır. Bu kadar iyi bir gücü doğru planlayarak doğru bir şekilde kullanırsak güzel bir Buca'yı inşa edebiliriz" diye konuştu.

UYGULANABİLİR İMAR PLANLARI OLUŞTURACAĞIZ

Müteahhitlerin ortak akıl talebine destek veren Erhan Kılıç, imar planlarının yeniden düzenlenmesinde ortak akılla çalışmaların yürüteceğini söyledi. Kılıç, "Siz Buca'yı imar edenlersiniz. Buca'yı depremden koruyup kaliteli yapılar yapanlarsınız. Göreve geldiğimiz zaman şu an belediyemizin çalışma içinde olduğu imar planlarını alacağız.İmar planlarımızın içini genişleterek sizleri de dahil edeceğiz. Benim için askıda olan, uygulanabilirliği olmayan imar planlarının benim için önemi yoktur. Önemli olan planın uygulanabilirliğidir. Burada sizlerin de meslek odalarının da mahallelerin de değerlendirmesini alacağız; uygulanabilir bir imar alanları oluşturacağız" diye ifade etti" şeklinde konuştu.

YEŞİL ALAN BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ

Buca'da hazırlanacak imar planlarında ve yapılacak yapılarda önceliğin yeşil alan olduğunu söyleyen Kılıç, "Yapacağımız tüm imar planlarında önceliğimizi yeşil alana vereceğiz.Bugün dünyada kişi başına düşen yeşil oranı 15 metrekare civarında. Bizim Buca'da bunu 25 metrekarelere çıkarmamız lazım. Yapacağımız tüm çalışmalarda önceliğimiz yeşil alan olacak. Çocuk oyun alanlarıyla, vatandaşımızın rahatlıkla gezebileceği kent parklarımızla hepimizin gıpta ile bakacağı bir Buca yaratmak istiyoruz. Bunu sizlerle birlikte yapacağız.Hep beraber bu planlamaların uygulama aşamasında birlikte bakacağız.Yapacağımız her projede mahallelimizde STK'larla görüşeceğiz. Sizler de yapacağınız çalışmalarda yeşil alan konusunda hassasiyet göstereceksiniz" ifadelerini kullandı.

YENİDEN ÜZÜM KOKAN BUCA

Kentte yeşil alanların vatandaşların rahatlıkla kullanabilmesi ve yeni alanların hayata geçirilmesi için yapacağı çalışmalar hakkında konuşan Kılıç, "Kentimizin beton yoğunluğu maalesef çok fazla. Peki yeşil varlığımızı arttırabilmek için öncelikli olarak mevcut yeşil alanlarımızı, park ve bahçelerimizi yeniden düzenleyip vatandaşlarımızın rahatlıkla ve güvenle kullanmasını sağlayacağız. Kentimizin göbeğinde bulunan cezaevinin kaldırılmasından sonra yüzde 75 yeşil alanın olduğu bir kültür park projesini gerçekleştireceğiz. Bakanlığın betonlaşmaya ağırlık verdiği, bina yıkıp yeni bina yaptığı kentsel dönüşüm projeleri yerine mahallelerimizde yeni yaşam alanları açacak, kentin çehresini değiştirecek yerinde dönüşümler yapacağız. Buca'yı eski dönemlerinde olduğu gibi üzüm kokan, nefes alan bir kent haline getireceğiz" diye konuştu

Kaynak: Bültenler