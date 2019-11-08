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CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde borç krizi! SGK, AK Parti döneminden kalan borçlar için icra takibi başlattı

Kırşehir Belediyesi, 31 Mart'ta el değiştirmiş AK Parti'den CHP'ye geçmişti. AK Parti'li eski başkan, belediye personelinin sigortasını yıllarca ödemedi. 31 Mart seçimlerinde de belediye el değiştirip CHP'ye geçince SGK alacağı 7 milyon 300 bin lirayı hatırlayıp icra takibi başlattı.

08.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:48

Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, zor şartlar altında hizmet yapmaya çalıştıklarını söyleyerek tasarrufla yaklaşık 462 milyon liralık borcu ödemeye çalıştıklarını dile getirdi. Ancak devlet kurumlarının belediyeyi çalıştırmama gibi bir gayreti olduğunu dile getiren Ekicioğlu, SGK'nın AK Parti döneminden kalan alacaklarını şimdi tahsil etmeye çalıştığını belirtti.

ŞİMDİ Mİ AKILLARINA GELDİ?

Sözcü'de yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün, AK Parti'li başkan döneminden kalan 7 milyon 300 bin liralık alacağı için takibe başladıklarını ifade eden Başkan Ekicioğlu, "Bu borcu arsa satarak ödeyelim deyince de buna da engel olmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar alacağını tahsil etmeyen SGK, 7 milyon 300 bin lirayı şimdi mi hatırladı da icra takibi başlattı? Bu borcu ödemek için ise TOKİ'deki dairelerimizi ihale ile satışa çıkardık. Ama kurum avukatlar aracılığı ile dairelere haciz koyarak satışı engelledi. Yani borcun ödenmesini de böylece engellemeye çalışıyorlar. Tabi ki borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.

"ART NİYETLİLER"

Bütün belediye meclis üyelerinin desteğine ihtiyacı olduğunu ifade eden CHP'li Ekicioğlu, "Art niyetleri olduklarını düşünüyorum. Şimdiye kadar peşine düşmedikleri arsa, bugün satılınca aynı milli emlak ve maliye gibi üzerine haciz koydurmasının zararı bizim değil Kırşehir'indir. Biz kimseyi karalamak ve ifşa etmek istemiyoruz ama kimse bu halka zarar verme hakkına da sahip değil. Hiç bir siyasi partiyi töhmet altında bulundurmak istemiyorum" diye konuştu.

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde borç krizi! SGK, AK Parti döneminden kalan borçlar için icra takibi başlattı

Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Güvenlik Kurumu, AK Parti, Kırşehir, Politika, Ekonomi, Güncel


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