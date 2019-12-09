Haberler » Politika » CHP'li Köse: Kadın cinayetleri araştırılmalı - Haberler

CHP'li Köse: Kadın cinayetleri araştırılmalı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz.

09.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:46CHP'li Köse: Kadın cinayetleri araştırılmalı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz. Bunun sebepleri araştırılmalı" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, 'Demokrasi, Adalet ve Barış Yolculuğu' projesi kapsamında partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Köse, proje kapsamında Çankırı ile birlikte 43 il ziyaret ettiğini söyleyerek, 81 ilin tamamını ziyaret edeceğini bildirdi. Türkiye'nin demokrasiye bağlı 5 temel sorununun olduğunu belirten Köse, "Demokrasi sorununa baktığımızda hak, hukuk ve adaletin Türkiye'de ne durumda olduğunu kendi hayatlarımızdan biliyoruz. İkinci büyük sorunumuz, ekonomi. Üretim yapılmayan bir Türkiye'yle karşı karşıyayız. Bir diğer sorunumuz; dış politika. Artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz. Bunun sebepleri araştırılmalı. Bu artışta mevcut yasaların uygulanmadığını görüyoruz. İyi hal indirimlerinin olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz." dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Fatma Köse, Çankırı, Politika

Kaynak: DHA

Politika

Son Dakika Haberleri

17:10 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
17:07 Putin'in nükleer fırlatma mekanizması bulunan çantası görüntülendi - Haberler
17:06 Vali Yardımcısı Tabakçıoğlu, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi - Haberler
17:03 Kilis'te kaçakçılık operasyonu - Haberler
17:03 Kilis'te kaçakçılık operasyonu - Haberler
16:58 Diyarbakırlı ressamdan 120 bin dolara satılan muz çalışmasına salatalıklı yanıt - Haberler
16:38 Karton toplama işinin özel bir firmaya verileceği iddiası üzerine roman vatandaşlar belediyeyi bastı - Haberler
16:30 Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğrafın sırrı çözüldü - Haberler
16:29 Rusya'da el bombalı banka soygunu - Haberler
16:13 Bağcılar'da oto galericiler çarşısında silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
9.12.2019 17:21:37