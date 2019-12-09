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CHP'li Köse: Kadın cinayetleri araştırılmalı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz.

09.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:47CHP'li Köse: Kadın cinayetleri araştırılmalı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz. Bunun sebepleri araştırılmalı" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, 'Demokrasi, Adalet ve Barış Yolculuğu' projesi kapsamında partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Köse, proje kapsamında Çankırı ile birlikte 43 il ziyaret ettiğini söyleyerek, 81 ilin tamamını ziyaret edeceğini bildirdi. Türkiye'nin demokrasiye bağlı 5 temel sorununun olduğunu belirten Köse, "Demokrasi sorununa baktığımızda hak, hukuk ve adaletin Türkiye'de ne durumda olduğunu kendi hayatlarımızdan biliyoruz. İkinci büyük sorunumuz, ekonomi. Üretim yapılmayan bir Türkiye'yle karşı karşıyayız. Bir diğer sorunumuz; dış politika. Artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz. Bunun sebepleri araştırılmalı. Bu artışta mevcut yasaların uygulanmadığını görüyoruz. İyi hal indirimlerinin olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz." dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Fatma Köse, Çankırı, Güncel

Kaynak: DHA

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