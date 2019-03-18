Chp'li Meclis Üyesi Adayı Ak Parti'ye Geçti

CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi 32. Sıra Adayı Tufan Subaşı, bugün AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı'na gelerek partisinden istifa ettiğini duyurdu ve AK kadrolara geçtiğini duyurdu. AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen rozet takma törenine AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, İzmit ilçe Başkanı Ali Güney, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, İlyas Şeker ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Rozet takma töreni öncesi açıklamalarda bulunan Tufan Subaşı, "Sibel Gönül Başkanım ile tanışma imkanım oldu. Sibel Gönül Başkanım, adına yakışır şekilde bana gönlünü açtı ve AK Parti Teşkilatları beni bağrına bastı. Bugünden itibaren gönül rahatlığıyla siyaset hayatıma AK Parti'de devam etme kararı aldım" dedi. Konuşmaların ardından Subaşı'nın rozetini İzmit İlçe Başkanı Ali Güney taktı.

DAHA ÖNCE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYIYDIM

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, "CHP'nin meclis üyesi adayı Turan Subaşı Beyefendi'nin partimize ve teşkilatımıza katılımları için burada bulunmaktayız. Rozet takma törenini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Rabbimizin izni ile 31 Mart'a kadar tempomuzu artırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Güney'in ardından kendisini tanıtarak konuşmasına başlayan Tufan Subaşı, "Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi mezunuyum. Evliyim ve iki çocuk babasıyım. Özel sektör ve bankacılık sektöründe bir süre görev yaptım. 7 senedir gayrimenkul ve yatırım uzmanı olarak kendi işimde çalışmaktayım. Aslen Bitlis Ahlat'lı olmakla beraber doğma büyüme İzmitliyim. Uzun yıllardır CHP'de siyaset yapıyorum. Daha önce CHP Bitlis Milletvekili adayıydım" diye konuştu.

DIŞLANDIĞIMI HİSSETTİM

Açıklamalarına devam eden Subaşı, "2019 yerel seçimlerinde de CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi adayı gösterildim. İzmit'te Cengiz Çakar'ın belediye başkan aday adaylığı süresince birlikte sahada iki üç ay çalıştık. CHP Kocaeli Örgütü'nde kendimce hak ettiğim değeri göremedim ve dışlandığımı hissettim. Nihayetinde CHP Kocaeli Örgütü içerisinde siyaset yapıyor olmaktan rahatsızlık duydum, meclis üyesi adayı olarak yapmış olduğum çalışmalarda sosyal demokrasinin, halkın ve tüm insani yaklaşımların kalesi ve savunucusu olarak gördüğüm CHP'nin Kocaeli'de bu anlayıştan uzaklaşmış olduğunu gördüm" dedi.

AK PARTİ TEŞKİLATLARI BENİ BAĞRINA BASTI

"Buna karşılık AK Parti Kocaeli Teşkilatı CHP'den daha halka yakın ve insani yaklaşımlar sergiliyordu" diyerek sözlerine devam eden Subaşı, Akabinde Sibel Gönül Başkanım ile tanışma imkanım oldu. Gönül başkanım adına yakışır şekilde bana gönlünü açtı ve AK Parti Teşkilatları beni bağrına bastı. Bugünden itibaren gönül rahatlığıyla siyaset hayatıma AK Parti'de devam etme kararı aldım. Bundan böyle Sibel Başkanımız ile beraber gönül köprüleri kurmak adına insan odaklı bir anlayışla 31 Mart yerel seçimleri için canla başla çalışacağımı buradan ilan etmek istiyorum. Vermiş olduğum bu kararın vatana, millete ve İzmit'e hayırlı olmasını diliyor hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler