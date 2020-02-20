CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Hekimoğlu'nun son yayınlanan bölümünde doktor ile ilaç mümessilinin otel odasında geçen sahnesine sosyal medyadan tepki yağdı. Kısa sürede gündem olan dizinin olaylı sahnesi TBMM gündemine de taşındı.

OTEL ODASI SAHNESİ TWITER'DA GÜNDEM OLDU

Hekimoğlu dizisinin son bölümünde doktor ve ilaç mümessili kadının bir otel odasında birlikte olduktan sonra yaşanan diyalog sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Kısa sürede Twitter'da trend olan diziye bir tepki de CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel'den geldi.

"KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜYOR BARİ MÜMESSİLLERİN ONURUNU TAMİR EDİN"

Adıgüzel de TBMM'de yaptığı açıklamada, Kanal D'ye özür çağrısında bulunarak; "Dizide tıbbi mümessillerle ilgili etik değerlerden yoksun bir bölüm sahnelendi. Bu durum hem mesleği aşağılama, hem de kadın hakları açısından sorunlu bir yaklaşım. RTÜK'ü göreve çağırıyorum. Ana akım medya ekranlarında hakarete uğramayan muhalefet mensubu siyasetçi kalmadı. Kan gövdeyi götürüyor, kırılmayan kol, bacak, parmak kalmadı ama ceza yok. Bari tıbbi mümessillerin kırılan onurunu tamir edin" dedi.

Dr. Mustafa Adıgüzel

NE OLMUŞTU?

Her hafta reyting listelerinde zirveyi gören dizinin son bölümündeki Kaan Yıldırım'ın hayat verdiği Mehmet Ali Çağlar karakterinin, bir otel odasında mümessil ile birlikte olması ve ardından gelen diyaloglar Twitter'da gündem oldu.Hekimoğlu ile henüz karşılaşmadıklarını söyleyen kadın mümessilin, bu sahne üzerinden kadınlığını kullanarak işini yaptığı yönünde bir algı oluşturulması izleyiciden özellikle de Tıbbi Tanıtım Temsilcilerinden büyük tepki gördü.

Tıbbi Tanıtım Temsilcileri, Kanal D'yi ve Hekimoğlu dizisini kınadıklarına dair bir paylaşım yaparak "Bu ahlaksızlığı RTÜK'e şikayet etmeye tüm meslektaşlarımızı davet ediyoruz... Ayrıca hukuki olarak takip edeceğiz" dedi.