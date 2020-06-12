CHP'li milletvekilleri, çiftçilerin sorunlarını dinledi

CHP'li milletvekilleri, Kars'ta çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

12.06.2020 20:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:47
CHP'li milletvekilleri, Kars'ta çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut başkanlığında kente gelen Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve Ankara Milletvekili Murat Emir, süt ve süt ürünleri işletmecileri ile bazı STK temsilcilerini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.
Heyet, CHP İl Başkanlığında, çiftçilerle de toplantı gerçekleştirip sorunlarını tespit etti.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Kars'a genel başkanlarının talimatıyla geldiklerini belirterek, tarım ve hayvancılık sektöründeki sorunları tüm paydaşlarıyla görüşeceklerini anlattı. CHP’li milletvekilleri, çiftçilerin sorunlarını dinledi

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Ayhan, Adana, Kars, Güncel, Haber

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