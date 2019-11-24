CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddialarına yanıt verdi: (1)

CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü iddialarına ilişkin, "Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Bunu benim dışarıdaki rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir. 24 Haziran akşamından bu yana bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir." dedi.

Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki evinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, bir köşe yazarı tarafından ortaya atılan "Erdoğan ile görüştüğü" iddialarının gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

İnce, kendisi hakkında beş gündür çıkarılan haberleri "yalan" ve "tezgah" olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı televizyon programında partisinden birinin Külliye'ye gittiği iddiası ile ilgili soruya, "Şaşırmadım. Doğrudur ama ismi açıklayamam." yanıtını verdiğini hatırlatan İnce, şöyle devam etti:

"Ben bunu görünce, 'Eyvah, parti bir kaosun içerisine girecek' dedim. 'Kriz anında doğru yönetilmeyecek bu parti, parti yara alacak' dedim. 21 Kasım günü Sayın Genel Başkan'a telefon açtım. 8 dakika 19 saniye kendisiyle görüştüm. 'Burada bir yalan var. Parti yara alacak, yanına geleyim birlikte görüntü verelim.' dedim. 'Hiçbir CHP'li bunu yapmaz' dedim. 'Tamam haber vereceğim' dedi, haber falan vermedi. Biz bu açıklamayı 21 Kasım günü Genel Merkez'de Sayın Kılıçdaroğlu ile yapmamız lazımdı. O zaman hiçbir şey olmayacak, parti yara almayacaktı."

"Bu kumpasçılar CHP'nin ayağında bir prangadır"

İnce, Külliye'ye ne kendisinin ne de başka bir CHP'linin gittiğini dile getirdi.

Olayın farklı yönlerinin bulunduğunu anlatan İnce, "Bir tezgah, bir komplo var. Bu tezgahın sorumluları ortaya çıkarılmalı. CHP yönetiminin 82 milyona borcu vardır. 'Bu parti içi meselemiz, kimseyi ilgilendirmez.' Doğru değil, yok öyle yağma." diye konuştu.

CHP'nin bir şirket değil, siyasi parti olduğunu vurgulayan İnce, bu partinin toplumun her kesimini ilgilendirdiğini belirtti.

Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Bu tezgahı kim kurdu? Muharrem İnce, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden itibaren bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya. Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Bunu benim dışarıdaki rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir. 24 Haziran akşamından bu yana bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir. Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye karşı kullansalar emin olun iktidar olacağız. Bu kumpasçılar CHP'nin ayağında bir prangadır. CHP kendi ayağındaki bu prangayı kırmadığı sürece temiz siyaset yolunda yürümesi imkansız hale gelecektir. CHP, Türkiye'de temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma, temizlenme, şahlanış buradan başlayabilir. Eğer bu komployu, bu tezgahı ortaya çıkarır, cezalandırır, komployu kuranları partiden atarsak emin olun yeniden şahlanır, arınırız."

"Bu haini atmadıktan sonra 'temiz siyaset' deme şansınız yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu ismi bildiği yönündeki ifadeleri anımsatılan İnce, "İsim veremem dediniz. Şaşırmadıysanız önceden bunu biliyordunuz. İsmi biliyorum dediniz, ismi açıklamalısınız. Saray komplosu deyip işin içerisinden çıkamazsınız. Erdoğan bunun neresinde? Çıktı meydan okudu, 'İspatlarsan Cumhurbaşkanlığından istifa ederim' dedi. Bunun neresinde saray var?" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na seslenen İnce, "Bu haini atmadıktan sonra 'temiz siyaset' deme şansınız yok." ifadesini kullandı.

Komplonun bugün kendisine, yarın Kılıçdaroğlu'na karşı kurulabileceğine vurgu yapan İnce, şöyle konuştu:

"Ben ona barış elini uzattım, 'Gel temizleyelim' dedim. Kabul etmedi Genel Başkan. Tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. 'Bu yalandır, ben buna inanmıyorum' demesi lazımdı. Partinin sözcüsü ağzını açmadı daha. Niye savunmuyorsunuz? Ciğerimi yakıyorlar. Bugün partiyi yönetenler benim ciğerimi dağlıyor. 'Hiçbir CHP'li bu görüşmeye gitmez' dememeleri ciğerimi dağlıyor. Malzemeyi kim veriyor? Dedikodu AK Parti mi CHP Genel Merkezinden mi çıkıyor? Gazeteci, 'Bunu bir CHP'liden öğrendim, Kılıçdaroğlu'na da doğrulattım' diyor.

CHP'li olmak başka, CHP'de olmak başka bir şeydir. Bu hesabı görmeden yürüyemeyiz. Bu hesabı mutlaka görmeliyiz. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz. Kullanışlı gazeteciler, yalancı kaynaklar, koltuk düşkünü politikacılar olabilir. Biz mutlu bir Türkiye için mücadele edeceğiz. 82 milyonun vicdanına sesleniyorum; ben bunun neresindeyim? 41 yıl sonra yüzde 30 barajını sizce ben aştırmadım mı? Mecbur kaldınız beni aday gösterdiniz. Otobüsüme binmek için torpil yaptırmadınız mı? Yazık günah değil mi? Bu millet bunu görmüyor mu? Size ne kötülük yaptım ki? Kötü insanlardan yönetici olmaz."

Partinin her kademesinde bulunduğunu söyleyen İnce, "Düz, yerli, milli, kumpas bilmeyen Muharrem İnce olmaya devam edeceğim." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA