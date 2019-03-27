CHP
'li Muharrem İnce
, Niğde
'de partililerle buluştu.
İnce, CHP İl Başkanlığınca parti binası önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin enflasyon, faiz, dış borç, tarım ve işsizlik gibi sorunlarının olduğunu söyledi.
Türkiye'de patates üretiminde sorunlar yaşandığını belirten İnce, şunları kaydetti:
"Niğdeliye patatesi ektirmiyorsun, yer altındaki suyu pahalıya satıyorsun, elektriğin parasını aydan aya istiyorsun, dayanıklı tohumu vermiyorsun, sonra Türkiye'yi Mısır
'a, İran
'a muhtaç ediyorsun. 17 yılda Türkiye'de et, süt, yumurta bitti, biber, patlıcan bitti, patates, soğan bitti, ahlak, vicdan bitti, ekonomi bitti. Şu anda Türkiye'ye öyle kötülük yapıyorlar ki sırf döviz kurlarını sabit tutabilmek için öyle yüksek faiz veriyorlar ki. Seçimden sonra göreceksiniz bakın neler olacak. Eğer pazar günü bunların kulağını çekmezseniz Ziraat Bankası
, Halk Bankası
, Türk Hava Yolları
, Borsa İstanbul
'u, Çaykur
'u, hepsini Varlık Fonu'nun içinde haraç mezat satacaklar. Bunu sattırmamak sizin elinizde. Yapacağınız iş belli. Pazar günü bunların kulağını çekeceksiniz."
İnce, konuşmasının sonunda, CHP Niğde Belediye Başkan Adayı Rasim Yılmaz
'a destek istedi.
Türkiye, Muharrem İnce, Niğde, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Kaynak: AA