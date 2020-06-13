CHP'li Onursal Adıgüzel'den AK Parti'li Mahir Ünal'a cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın iddialarına ilişkin, "Asılsız, sonradan üretildiği belli olan belgelerle CHP'nin kurumsal kimliğini hedef almaya başladılar ve gündemi bu şekilde meşgul ediyorlar.

13.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:41
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın iddialarına ilişkin, "Asılsız, sonradan üretildiği belli olan belgelerle CHP'nin kurumsal kimliğini hedef almaya başladılar ve gündemi bu şekilde meşgul ediyorlar." dedi.
Adıgüzel, Twitter'ın Türkiye'deki bazı hesapları kapatmasıyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyerek Ünal'ın iddialarına cevap verdi.
Mahir Ünal'ın sosyal medya hesabında konuyla ilgili yaptığı paylaşıma değinen Adıgüzel, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Asılsız, sonradan üretildiği belli olan belgelerle CHP'nin kurumsal kimliğini hedef almaya başladılar ve gündemi bu şekilde meşgul ediyorlar. Vatandaşın asıl meselesiyle uğraşmak yerine başka suni gündemlerle gündemi saptırmak aslında AKP'nin bir taktiği haline geldi. Bu taktik artık Türkiye'de herkes tarafından çözülmüş durumda. Yeter ki ekonomik buhran, işsizlik, kaynamayan tencere, birikmiş faturalar konuşulmasın. Bütün taktikleri gündemi karşılıklı çatışmalara çevirmek ve CHP'yi hedef göstermek.
Twitter 7 bin 340 hesabı kapattı. AK Parti'nin kimyasını bozmuş olmalı ki dünden beri AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, amatörce hazırlanmış, az çok internetle haşır-neşir olan herkesin kolaylıkla ayırt edebileceği bir görselle CHP'nin kurumsal kimliğini, CHP'nin üyelerini hedef almıştır. Günümüzün teknolojik gelişmeleriyle böyle sahte ve çeşitli araçları kullanarak üretilen görselleri her platforma bulmak çok kolay."
Onursal Adıgüzel, Ünal'ın "itibar suikastı" meselesini gündeme getirerek CHP'yi, üretilmiş, gerçekle hiçbir alakası olmayan görsellerle hedef aldığını iddia ederek, "Biz CHP olarak itibar suikastı nedir bilmeyiz. Hiçbir zaman yapmadık, yapmayız. Ama kendileri bu işi çok iyi bilirler." ifadelerini kullandı.
Adıgüzel, Ünal'a dün sosyal medya üzerinden de cevap verdiklerini ama henüz kendilerinden özür dilenmediğini söyledi.
Mahir Ünal'ın, teyit edilmemiş görsellerle CHP Üyesi Mücahit Avcı'yı hedef aldığını savunan Adıgüzel, bunun "kumpas" olduğunu öne sürdü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, "chpnet.chp.org.net" sitesini üye ve gönüllülerin kullanabildiğini ve kullanıcıların T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapabildiğini, kamuya açık olduğunu, gizli bir oluşum olmadığını anlattı.
Mahir Ünal'ın sahte belge oluşturduğunu savunan Adıgüzel, "Ünal, derhal istifa etmelidir." diyerek, pazartesi günü açacakları davayla tüm belgeleri adaletle paylaşacaklarını sözlerine ekledi.
Adıgüzel, Ünal'ın paylaştığı görsellere karşılık olarak bazı görselleri basınla paylaştı.
CHP üyesi Mücahit Avcı ise Mahir Ünal'ın paylaşımından sonra birçok tehdit aldığını iddia ederek, Mahir Ünal hakkında dava açacağını söyledi. CHP’li Onursal Adıgüzel’den AK Parti’li Mahir Ünal’a cevap

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Onursal Adıgüzel, Mahir Ünal, AK Parti, Güncel, Haber

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