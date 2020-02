CHP'li Özel, Başbuğ ve Çiçek hakkındaki suç duyurusunu değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'li milletvekillerinin eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, "Şimdi AKP için bir suç duyurusuyla ayıp örtme, kendi kusurunu gizleme değil özeleştiri yapma, özür dileme zamanıdır." dedi.Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki bazı konulara dair değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.Toplantı öncesi arkasında yer alan panoya koli bantlarıyla aktaracağı konuya ilişkin belgeleri yapıştıran Özel, Başbuğ'un "FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik iddialarına" aradan 10 gün geçtikten sonra suç duyurusunda bulunulacak olmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.Başbuğ'un iddiasında yer alan kanun tasarısındaki önergede imzası olanlardan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın "İmzamın arkasındayım.", Elitaş'ın ise "CHP'nin haberi olmaması mümkün değil." şeklinde açıklama yaptığını belirten Özel, tasarının TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine ilişkin video kayıtlarını izlediğini, arşivleri incelediğini ve o dönemki CHP'li yöneticilerin her biriyle görüşerek olayın detaylarını öğrendiğini anlattı.Özel, kanun tasarısının AB'ye uyum kapsamında bir değişiklik olarak lanse edildiğini ifade ederek, bu değişikliğin her aşamasına yönelik haberlerin, daha sonradan FETÖ'nün yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Cihan Haber Ajansı tarafından dakika dakika servis edildiğine işaret etti. Özel, "FETÖ'nün bu işi santim santim planladığı ve dakika dakika kurguladığı ortada." diye konuştu.Tasarının o dönemde başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bütün bakanların imzasıyla sunulduğunu dile getiren Özel, iktidar partisinin CHP'yi bu tasarıya ilişkin "AB'ye uyum kapsamında bir değişiklik" olarak bilgilendirdiğini söyledi. Özel, şöyle devam etti:"Getirilen yasa tasarısıyla 'Örgüt faaliyeti, uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçuna 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama' ekleniyor. CHP buna ne diyecek? 'Evet' diyecek tabii. Destek bu. 'Görüştük, destek verdi.' diyorlar ya ellerindeki propaganda gücüyle yalanı öyle bir doğru gibi anlatıyorlar ki...""Bütün AB uyum yasalarına 'evet' oyu vermişiz"Özgür Özel, Meclis'te söz konusu yasa tasarısıyla getirilen maddeye "iz madde" denildiğine, bu şekilde Genel Kurula gelen kanun maddesinin müdahaleye açık olduğuna dikkati çekerek, "AB uyum yasası diye kanun üzerinde Şükrü Elekdağ konuşuyor. Bu kanunun maddelerine geçilirken, maddeleri oylanırken CHP'nin tümüne 'evet' oyu verdiğini kimsenin inkar etmediği bir gerçek. Biz bütün AB uyum yasalarına 'evet' oyu vermişiz." şeklinde konuştu.Söz konusu tasarı görüşülürken verilen önergeyle askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünün açıldığını vurgulayan Özel, "Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın ve arkadaşları önerge veriyorlar. Önerge AB'ye uyum yasasıyla ilgili değil. '... hali dahil' ifadesini '...halinde' olarak değiştiriyor önerge. 'Savaş ve sıkı yönetim hallerinde askeri mahkemeler görevde oluyor, onun dışında sivil mahkemelerde İlker Başbuğ ve 125 tane albay, 68 general ve amiral yargılanıyor, içeri atılıyor. Yerlerine FETÖ'cüler yerleşiyor." dedi.Özel, Meclis kayıtlarından da görülebileceği gibi söz konusu düzenlemeye CHP'nin bir desteği olmadığını, partisinin Anayasa Mahkemesine iptal davası açtığını ve düzenlemenin iptal edildiğini anlattı. Özgür Özel, "AK Parti daha sonra bu değişikliği Anayasa değişikliğine koyar. Bu değişikliğe de CHP 'hayır, AK Parti 'evet' oyu verir." diye konuştu.Özgür Özel, şöyle devam etti:"Ahmet Aydın 'Ben imzaya sahip çıkıyorum.' diyor. Şimdi o imzaya sahip çıkıyorsanız FETÖ'nün kurduğu kumpasa sahip çıkıyorsunuz. Buna sahip çıkmak, Ergenekon ve Balyoz'a da sahip çıkmaktır. 'AB'ye uyum yasası' diye getirilen ve bilgi verilen bir kanuna CHP'nin destek vereceğini söylemesi başka bir şeydir, buradaki pis FETÖ operasyonuna alet olmak, imza atmak başka bir şeydir, bugün buna destek vermek, sahip çıkmak başka bir şeydir. Onu ayrı konuşacağız.""Demiyorsan, kumpas kuruyorsun demektir"Özgür Özel, bir basın mensubunun, tasarının görüşüldüğü dönemde AK Parti Grup Başkanvekili olan Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın "Deniz Baykal'ın tasarıdan haberinin olmaması mümkün değil." sözlerini anımsatarak değerlendirmesini sormasına, "Elitaş herkesin yerine de Sayın Baykal'ın yerine de bizim yerimize de konuşuyor. Baykal, bu işten haberlerinin olmadığını açıkça söylüyor. Bu işi bir şeytan, bir FETÖ biliyor. Bir de bu imzayı atanlar biliyorlarsa suçlular, bilmiyorlarsa önergeyi ellerine kim tutuşturmuş bunu açıklasınlar. Önergeye sahip çıkmak, FETÖ şeytanlığına sahip çıkmaktır." yanıtını verdi.O dönem CHP Grup Başkanvekili olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kanun maddesinin o günkü Genel Kurul toplantısında görüşülmesi için Danışma Kuruluna imza attığını anlatan Özel, "Senin imzan FETÖ'nün operasyon imzası, Kılıçdaroğlu'nun imzası 'bu yasa tasarısını bugün görüşürüz.' imzası. Sen dürüstsen, namusluysan, açıkça biliyorsan, neden Erdoğan bunu yazdı da diğerini yazmadı? Kanunun ilk metnine koyaydı, Meclise yolladığında 'biz askerleri sivil mahkemelerde yargılayacağız.' deseydi. Demiyorsan, kumpas kuruyorsun demektir." değerlendirmesinde bulundu.Özel, "FETÖ'nün siyasi ayağının tartışılmasını CHP'nin istediğini ancak AK Parti ile talimatları yerine getiren MHP'nin kabul etmediğini" öne sürdü.Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan düzenleme sonrası askerlerin haksız yere hapis cezası aldığını belirten Özel, "Bu insanlar, bunun bir tarafı FETÖ ise bir tarafında sizin olduğunuzu gayet net biliyorlar. Şimdi AKP için bir suç duyurusuyla ayıp örtme, kendi kusurunu gizleme değil özeleştiri yapma, özür dileme zamanıdır." dedi.CHP'li Özel, başka bir soruya da şu yanıtı verdi:"Siyasi ayak tartışmalarını yapmak isteyen biziz, yaptırmak istemeyenlerin durumu belli. Failiz diyorsanız ayrı mesele, 'FETÖ'nün siyasi ayağı değiliz' diyorsanız o zaman önergeyi kim verdiyse onu söyleyin, onun üstünden gidelim. Sizi suçlayan yok, elbette kusurlarınız var. Kusur, aldatılıp oyuna gelmek mi, FETÖ'nün şeytani operasyonunun parçası olmak mı? Mustafa Elitaş, Erdoğan'ı bu önergeye ikna eden kişiyse, nasıl ikna ettiğini, kimlerden ne bilgiler geldiğini söyleyecek. Şunu da söyleyebilirler, 'Biz hep beraber biliyorduk, bilerek ve isteyerek yaptık. Yaptık ki askerleri sivil mahkemelerde yargılayalım, Balyoz ve Ergenekon'da Atatürkçü subayları toplayalım.' Bu da bir tercih. Bu ikisinin dışında bir pozisyon yok. Elitaş'ın söylediği her söz, kendisini veya birilerini aklayayım derken gerçekleri çarpıtmadır."Başkentgaz'ın Kızılaya bağışıCHP'li Özel, Başkentgaz'ın sahibi Torunlar GYO'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Torun'un "Biz Kızılay veya Ensar olsun hangisine yaparsak yapalım, matrahtan indireceğimiz kısım aynı." şeklindeki ifadesinin gerçeği yansıtmadığını, şirketin daha sonraki yıllara ait vergi matrahı bulunmasına rağmen, bağış yaptığı 2017 yılına ait vergi matrahı olmadığını söyledi.Şirkete ait vergi levhasının fotoğrafını da basın mensuplarına gösteren Özel, "Neden Kızılay? Vergi kaçırmak içindi. Üstünü bütün AKP örtmeye uğraştı." ifadesini kullandı.