CHP'li Özel'den Ak Partili Çelik'e Teşekkür

11 Kasım 2018 Pazar 12:25



11 Kasım 2018 Pazar 12:25

Şehzadeler Belediyesinin AK Partili Başkanı Ömer Faruk Çelik, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'i makamında ağırladı. Özel'in önceki gün verdiği soru önergesinde gündeme gelen Sayıştay denetim raporu ile ilgili Başkan Çelik, Özel'i bilgilendirdi. CHP'li Özel ise Başkan Çelik'e davetinden ve centilmenliğinden dolayı teşekkür etti.Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz gün Şehzadeler Belediyesinin 2017 yılı Sayıştay raporunda yer alan 7 maddeyle ilgili TBMM'ye soru önergesi veren CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'i makamında ağırlayarak, Sayıştay raporunda belirtilen konular hakkında bilgiler verdi. Özel'in Şehzadeler Belediyesini ziyareti esnasında Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Mali Hizmetler Müdürü Bayram Akkaya ve Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu da hazır bulundu.Sayıştay denetçilerinin 2017 yılı denetim raporunda ifade edilen maddelerin hemen hemen bütün belediyelerin raporlarında ifade edilen tavsiye niteliğinde uyarılar olduğunu belirten Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesinin hiçbir hukuk dışı ve usulsüz işleminin olmadığını ifade etti. Raporda ifade edilen konularla ilgili CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özelin İçişleri Bakanlığına soru önergesi verdiğini hatırlatan Başkan Çelik, "Konuyla ilgili bende kendisini aradım, bu konuyla ilgili kendisini bilgilendirmek istedim. Şehzadeler Belediyesinin Sayıştay raporlarında bir usulsüzlük olmadığını, Sayıştay denetçilerinin bir takım tavsiyelerini ve görüşlerinin bulunduğunu, Şehzadeler Belediyesinin 4 yıldır Sayıştay'dan teşekkür aldığını, tüm bu konularla ilgili kendilerine detaylı bilgi vermek istediğimizi ifade etmiştim. Grup Başkanvekilimiz de sağolsunlar bugün belediyemize teşrif ettiler. Öncelikli olarak ben bu nezaketleri ve ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.Bütün belediyelerin her yıl Sayıştay tarafından denetlendiğini belirten Başkan Çelik, "Bu denetim sonucu bir rapor haline dönüştürülüyor. Şehzadeler Belediyemizin denetim raporunda Sayıştay denetçilerinin belediyemize teşekkür ettiğini görüyoruz. Fakat 7 maddede farklı görüşleri, uyarıları, tavsiyeleri var. Bunlar bir usulsüzlük değil, bir suç değildir. Bu farklı bir bakış açısıdır. Sayıştay raporundaki geçen bir ifade aynen şu şekildedir; 'Genelde belediyenin hesaplarında gözlemlenen düzenlilik ve çok önemli hatalara yol açılmaması Şehzadeler Belediyesinin mali kontrollerinin yetkinliğinin bir göstergesidir ve bu olgu takdirle gözlemlenmiştir.' Tavsiye niteliğinde dile getirilen yedi maddeyle ilgili herhangi bir usulsüzlük, bir hukuksuzluk, bir yanlışlık olmadığını maddeler halinde, bir kısmı CHP'li olan diğer belediyelerle ilgili hazırlanan raporlardan da kıyaslama yaparak, Grup Başkanvekilimiz ve Milletvekilimiz Özgür Özel'e arkadaşlarımızla birlikte ifade ettik. Bilgi paylaşımı yapmış olduk. Çünkü hepimiz bu şehirde yaşıyoruz, birlikteyiz. Bu şehirde daha iyi şeyler yapabilmek çabası ve gayreti içerisindeyiz. Ben tekrar davetimize icabet ettiği için Grup Başkan Vekilimiz Manisa Milletvekilimiz Özgür Özel'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.Özel: "Bugün siyasette rutinin dışında bir hadise yaşanıyor"CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ise, Başkan Çelik'e davetinden ve centilmenliğinden dolayı teşekkür etti. Özel, "Bilindiği gibi Sayıştay belediyeleri ve tüm kamu kurumlarını düzenli olarak denetliyor ve bir rapor yazıyor. CHP olarak biz grup danışmanlarımız ile birlikte bu raporları tek tek inceliyoruz. Raporda belirtilen hususları sorular haline getirerek muhataplarına soruyoruz. Bu belediye karşı yapılan özel bir tutum değildir. Bu CHP'nin ana muhalefet partisi olma görevi olarak ele aldığımız bir konudur. Bu rutinin içerisinde Şehzadeler Belediyesine ilişkin tespit edilen veya öneri olarak sunulan 7 maddeyi bir soru önergesi haline getirerek basını bilgilendirmiştik. Buraya kadar yaşananlar siyasette hep alışıla gelmiş bir durumdur. Bunun üzerine de muhataplardan konu ile alakalı bir resmi cevap beklenir. Zaten o cevapta yazılan soru önergesine Belediye tarafından da resmi bir cevap verilecektir. Ancak zaman zaman gördüğümüz, sert açıklama ve karşılıklı suçlamalarla gerilen bir ortamda olabiliyor. Bugün Manisa'da bu rutinin dışında bir hadise yaşıyoruz. Soru önergemizden haberdar olduktan sonra Ömer Faruk Çelik beni arayarak bu soru önergesine resmi olarak cevap vereceklerini, konu hakkında basın üzerinden de açıklama yapılabileceğini, ancak kendisinin uygun olması durumunda, konunun uzmanları ile birlikte bu soruları açıklığa kavuşturabileceğini ifade etti. Bizde bugün Manisa'da olduğumuz için hem kendisinin bir kahvesini içtik, hem de kendileri bu 7 maddeyle alakalı olarak bize birebir olarak açıklamalarda bulundular" dedi."Elbette ki bizim uzmanlığımız, Sayıştay raporları ve verilen cevapları tam olarak irdeleyip bir karar verecek noktada değildir" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ancak başkanımız her bir madde ile ilgili yaşananları, kimisi CHP'li başka belediyelerde de Sayıştay'ın yazdığı benzer tenkitlerden de örnekleri bilgimize sundu. Bunun siyasetin dili ve yapılış şekli açısından önemli bir adım olduğunu görüyorum. Böyle bir çağrı alınca bu çağrıya 'siz resmi bir cevap verin, biz oradan okuruz' demek bize de yakışmazdı. Kendilerinin bu olumlu yaklaşımlarını, hem Manisa, hem de Türkiye siyasetinde bir örnek olması gerektiğini düşünüyorum çünkü farklı partilerde siyaset yapıyor olmak, düşmanlık anlamına gelmez. Rekabet elbette olacak ancak belediyecilik bir kamu hizmetiyse ve bu hizmetlerden her birimiz yararlanıyorsak ki bunu son derece değerli buluyoruz. Elbette farklı fikir ve görüşler olabilir. Tabi ki siyasetin dilinin basına yansımasında tenkit ve eleştirilerin yolsuzluk ve usulsüzlük olarak değerlendirilmesi de muhataplarını zor durumda bırakabilir. Bunların hepsinin açıklığa kavuşturulması bizim açımızdan son derece önemlidir. Bundan sonra bu görevleri yapan herkes açısından bunun bir örnek olmasını temenni ediyorum. İçmiş olduğumuz çay, kahve eşliğinde gerekli olan bilgileri aldık. Daha önce de başkan Ankara'ya geldiğinde bizi makamımızda ziyaret etmişti. Bu bizim içinde bir anlamda iadeyi ziyaret olmuş oldu. Sonuçta önümüzdeki dönem seçimlerde farklı siyasi partilerde bir rekabet içerisinde olacağız. Ben başkana şimdiden başarılar diliyorum ve bugün olduğu gibi centilmence bir seçim döneminin geçirilmesini ümit ediyorum" dedi.Manisaspor'la ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen CHP'li Özel, açıklamalarını şöyle tamamladı:"Buradan açıkça ifade etmem gerekir biz Manisaspor'a veya diğer spor kulüpleri ve derneklere araç tahsis edilmesine karşı değiliz. Ne Şehzadeler'in, ne Yunusemre'nin, ne Büyükşehir'in Manisaspor'a katkı sağlamasına hiçbirimiz karşı olmayız. Yasal çerçevede imkanlar dahilinde bu tür katkıların yapılmasına bir itirazımız yoktur. Ne kadar çok olursa o kadar iyidir. Benim ilk kombine uygulamasının başladığı yıl Açık tribünden almış olduğum j19 kombine kartım, hala yanımda duruyor. Bizim Manisaspor sevgimiz açık tribünde yağmur altında maç izleyerek tescillidir." - MANİSA