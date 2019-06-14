14.06.2019 14:17
Haberler»Politika » Haber

CHP'li Özel'den Meclis Başkanı Şentop'a 'önerge' başvurusu

CHP

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı başvuruda, parlamentonun en etkin denetim yollarından olan soru önergesine, ilgili bakanlardan verilen yanıtların yetersiz olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı başvuruda, parlamentonun en etkin denetim yollarından olan soru önergesine, ilgili bakanlardan verilen yanıtların yetersiz olduğunu belirtti. Özel, "Soru önergesi, anayasada tanımlanan ve millet adına kullanılan denetim yetkisidir. Bu yetkinin içeriksizleştirilme çabalarına karşı en büyük sorumluluk yasama organının başkanı sıfatıyla size düşmektedir" dedi.
CHP'li Özel, milletvekillerinin ilgili bakanların yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergelerine tatminkar yanıtlar verilmediği gerekçesiyle Meclis Başkanı Şentop'a başvuruda bulundu. Önergelere verilen 'yetersiz' yanıtların Meclis'in denetim yetkisini içeriksizleştirdiğini savunan Özel, "Önergelere gereğince yanıt vermeyen bakanlar, kamu görevini ihmal etmektedir. Soru önergesi, Anayasa'da tanımlanan ve millet adına kullanılan bir denetim yetkisidir. Bu yetkinin içeriksizleştirilme çabalarına karşı en büyük sorumluluk yasama organının başkanı sıfatıyla size düşmektedir" dedi.
CHP'li Özel, önergelerin ciddiyetle yanıtlanmasının, TBMM'nin itibarı açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, yanıtlanan önerge sayısı ve yanıtların içeriği noktasında TBMM Başkanı Şentop'a sorumluluk düştüğünü vurguladı. Özel, şunları kaydetti:
"Tarafımızın 'rejime kasteden anayasa değişikliği' olarak nitelediği; ancak yasama organı ile yürütme organı arasındaki ayrımın daha da belirginleşeceğine yönelik Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi tarafından propagandası yürütülen anayasa değişikliği, yapılan propagandanın aksine kuvvetler ayrılığını belirginleştirmemiş, aksine bakanların milletvekillerinden gelen soru önergelerine yanıt verme oranının daha da azalmasına, TBMM'deki yasama tekelinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görev yapan danışmanlar ile bakanlık bürokrasisi tarafından paylaşılmasına, buralarda hazırlanan kanuni düzenlemelerin, muvazaa ile milletvekillerine imzalatılarak kanun teklifi haline getirildiği kuvvetler birliğine dönüşen bir rejim yaratmıştır."


- Ankara
Kaynak: DHA
Meclis Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika

Son Dakika Haberleri
16:23 Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, ilkokuldan mezun oldu
16:23 İzmir'den motosikletle Mardin'e gelip, öğrencilere karne hediyesi dağıttı
16:23 "HARABEyİZ" Kolektifi İlk Projesi'yle Beyoğlu'nun arka sokaklarında kapısını açıyor
16:23 Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
16:23 Milan'dan unutulmaz futbolcularına idari görev
16:23 Hayallerini gerçekleştirmek için inşaat mühendisi oldu - TEKİRDAĞ
16:23 "Pinokyo" ilk kez bale sahnesinde
16:23 Mezuniyet töreninde evlilik teklifi
16:22 Binali Yıldırım'a Uyarladığı Şarkıyla İzlenme Rekoru Kırıyor
16:22 Dündar çifti yeniden bir arada: Can Dündar'ın eşi Dilek Türker Dündar Türkiye'den ayrıldı
16:22 Zorlu, kıvılcımlar hareketi gönüllülük haftasında geleceğe ışık yaktı
16:22 Okul tabelasındaki 'şht' kısaltması, 'şehit' olarak değiştirildi
16:21 Çanakkale'de 76 bin 469 öğrenci karne aldı
16:21 Öğrenciler yaz tatilini nasıl değerlendirmeli?