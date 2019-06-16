CHP'li Özel'den MHP'nin paylaştığı videoya tepki: Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İstanbul'a lüks araçlarla, sirenler çalarak girdiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına Twitter'dan sert tepki gösterdi.
Özel, MHP'nin "Hareket İstanbul'da" mesajlı videosunu paylaşarak, "Söz verdiği günden tam 40 gün sonra seçime 1 hafta kala. Millet yoksulluk çekerken. İstanbullu israftan bıkmışken. Her birisi birbirinden lüks araçlarla. Devletin korumalarıyla. Korna siren çala çala. Milletin vergisiyle Millete hava atan sözde milliyetçiler" yorumunda bulundu.