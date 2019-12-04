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CHP'li Özel'den termik santral açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasayı veto etmesi ile ilgili olarak, AK Parti milletvekillerinin tutumunu eleştirdi.

04.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:49CHP'li Özel'den termik santral açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasayı veto etmesi ile ilgili olarak, AK Parti milletvekillerinin tutumunu eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti milletvekillerinin, kabul oyu verdikleri düzenlemeyi veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmelerini eleştirdi. Özel, "AK Parti'ye gönül verenler bilsin ki AK Parti'nin Meclis grubu, partiyi şeklen yöneten yetkili kurulların hepsi de bir sabah Recep Tayyip Erdoğan kalkarsa ve '2 kere 2 eşittir 5' derse AK Parti grubunun yapacağı açıklama, 'Kerrat cetvelindeki hatayı düzeltti' olur. AK Parti grubunun bir kararı verme durumunda doğruyu tercih etme durumunun olmadığını Naci Bostancı itiraf ediyor. Bu grup, grup başkanvekili hangi parmağı kaldırırsa, o parmağı kaldırır. Bu, yasama görevini yürüten; ama vicdanen, şeklen ve beynen saraya tamamen bağlı olanların bu ülkeye kazandıracağı bir şey olmadığını gösteriyor. AK Parti'yi, başta genel başkanlarını ve Meclis grubunun bu ikircikli durumu seçmenlerine şikayet ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Özgür Özel açıklama

Haber-Kamera:  Nursima ÖZONUR/ANKARA,



Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, AK Parti, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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