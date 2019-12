CHP'li Özel: "Devlet Bahçeli affı rafa kaldırıyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP'nin ceza infaz indirimi yasa teklifine ilişkin, "Kulislerde Erdoğan'ın uyuşturucuya ilişkin suçları kapsam dışı bırakmasının MHP'nin o suçlara af getirme yaklaşımıyla çelişmesinin iki partinin arasını gerdiği söyleniyor. Devlet Bahçeli affı rafa kaldırıyor. Böyle demekle sorun kolay çözülmüyor." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kendisinden önce toplantı düzenleyen AK Parti Ayfonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun İstanbul'un su sorununa yönelik değerlendirmelerini eleştirdi.

Eroğlu'nun açıklamalarının, "İstanbul'un yakında susuz kalacağı" kanaati oluşturduğunu anlatan Özel, 17 yıldır Türkiye'yi, 25 yıldır İstanbul'u yönetenlerin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybetmeden önce uzun yıllar su sorunu yaşanmayacağını söyleyenlerin bugün bu açıklamayı yaptığını ifade etti.

Özel, "AK Parti, Anadolu'da yağmur duasına çıktıkları gibi bir ilki gerçekleştirip kuraklık duasına çıkacak. Kaybettikleri İstanbul'u geri almak için yağmur yağmamasını istemeye ve bugüne kadar 'İstanbul'un su sorununu çözdük.' diye attıkları yalanları itiraf etmeye başladılar. Sayın Veysel Eroğlu'nun İstanbul'un susuz kalacağına yönelik sunduğu her kanıt, Türkiye'yi kötü yönettiklerinin, İstanbul'u yönetemediklerinin kanıtıdır." diye konuştu.

İstanbul'un geçmişten çok daha iyi yönetildiğini belirten ve başta depremle susuzluk olmak üzere her türlü krizin doğru yönetileceğinden emin olunmasını isteyen Özel, "İktidarın, İstanbul'un, yağışların 1-1,5 ay gecikmesiyle, yakında susuz kalacağını müjdeleyen bu sudan basın toplantısını ayıplıyoruz." dedi.

"Bürokratlar da 'u' dönüşü yapıyor"

CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere baca takma zorunluluğunun ertelenmesini de içeren kanunu iade ettiğini anımsatarak, "CHP Anayasa Mahkemesine gitmeseydi, Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığında zaten bu süre 2021 yılına kadar uzatılmıştı." ifadesini kullandı.

Söz konusu maddesinin ihdası sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın açıklamalarının söz konusu düzenlemeyi destekler nitelikte olduğunu savunan Özel, şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın atadığı bu Bakan bu uzatmayı 'yüzde 17-18'lik enerjiden mahrum kalmamalıyız.' diye savunuyordu. Sadece siyasetçiler 'u' dönüşü yapmıyor, bürokratlar da 'u' dönüşü yapıyor. AK Parti Grubu'nu, 'Mecliste 10 gün önce bu yasaya el kaldıranlar 10 gün sonra veto etmesini alkışlıyorlar' diye eleştiriyoruz, ancak veto edenin atadığı bakanlar ve onun yardımcıları da düne kadar bu düzenlemeyi savunuyordu. Bunu da göz ardı etmemek lazım."

"Doğu Akdeniz'deki sorunda mesafe kat edilemedi"

Özgür Özel, Libya ile yapılan anlaşmayı desteklediklerine ilişkin açıklama yaptığını hatırlatarak, "Tavrımızın arkasında durduk ve Dışişleri Komisyonu toplandı, bugün görüştü. Birazdan da Meclisin gündeme alınacak. Orada da olumlu katkıyla bir an önce Türkiye'nin BM'ye bu anlaşmayı götürebilmesine ve bir stratejik taktik hamle üstünlüğü elde etmesine katkı sağlayacağız." açıklamalarında bulundu.

Özel, NATO Zirvesine de değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Baltık ülkelerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri halinde Türkiye'nin Baltık ülkelerine yönelik planı veto edeceğini söylediğini ancak bu sözünü tutmadığını savundu.

Erdoğan'ın bu konuyu Türkiye'nin çıkarları bağlamında değil, iç politika malzemesi olarak kullandığını ileri süren Özel, Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına yönelik tepkisinin de aynı şekilde sonuçlandığını iddia etti.

Macron'un YPG'yi terör örgütü olarak değil, müttefik olarak açıkladığını anlatan Özel, şunları söyledi:

"Türkiye aleyhine ciddi sertlikte ithamlarda bulundu. Bunların cevabını Londra'da Erdoğan'dan duymadık. İstanbul'da 'Ey Macron' deyip kendi arkasını kalabalıklaştırmaya çalışanların, Londra'da Türkiye'yi yalnızlaştırdıklarını, Türkiye'nin sesini duyurmada zaafiyet gösterdiklerini görüyoruz. Macron'un açıklamalarına karşı tutumumuzda bir değişiklik yok. AK Parti'nin İstanbul'da kaplan ama Londra'ya gittiğinde masum bir kediciğe dönüştüğünü de gözlerden kaçırmıyoruz. Basiret, İstanbul'da kükreyip Londra'da sükunet değildir."

Özgür Özel, zirvede Yunanistan ile gerçekleştirilen görüşmede de Doğu Akdeniz'deki soruna ilişkin bir mesafe kat edilemediğini belirtti.

İnfaz düzenlemesi için MHP ve AK Parti'ye çağrı

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ceza infaz indirimi yasa teklifini rafa kaldırdığını" belirttiğini, satır arası sitemlerinden bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırıldığının anlaşıldığını söyledi.

Bahçeli'nin, AK Parti'ye değme koalisyon ortaklarından fazla destek verdiğini, ne istedilerse yaptığını ancak af talebinin yerine getirilmemesine kırıldığını savunan Özel, affın önce toplumsal mutabakat gerektirdiğini ifade etti.

Özel, "Kulislerde Erdoğan'ın uyuşturucuya ilişkin suçları kapsam dışı bırakmasının MHP'nin o suçlara af getirme yaklaşımıyla çelişmesinin iki partinin arasını gerdiği söyleniyor. Affı Devlet Bahçeli rafa kaldırıyor. Böyle demekle sorun kolay çözülmüyor. İnsanların duyguları istismar edilmiş ve bir beklenti ortaya çıkmış ama o beklenti yerine gelmezken ittifak ortağına sitemli cümleler kuruluyor." diye konuştu.

MHP tarafından iktidara denge ve denetleme görevini yapacağı yönünde açıklamalar yapıldığını anımsatan Özel, "Sözünüzü unutmadıysanız Sayın Bahçeli, EYT'liler çözüm bekliyor. Sizinle birlikte davranabilecek ve sayıyı yasayı çıkaracak noktaya getiren 3 tane daha siyasi parti var. Sözünüzü tutacaksanız meydan sizin, Meclis sizin. Gelin, hep beraber sözünüzü tutalım. Af konusunda sözünüzü tutacaksanız ilgili Komisyonu önce toplantıya çağırın. Komisyon toplansın, afsa af, infaz rejimiyse infaz rejimi." sözlerini sarf etti.

Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'in infaz rejiminin kurbanı olduğunu vurgulayan Özel, Meclis'in, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde gündemde olan ancak daha sonra unutulan kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik istismarın önlenmesi ile hayvan haklarına yönelik düzenlemeleri görüşmesi gerektiğini kaydetti.

Bunların planlanan baskın seçimin siyasi iletişimi olduğunu savunan Özel, "Gelinen noktada içerde olması gereken, bir çocuğu katletmiş olan Ceren Özdemir'in katili açık cezaevinden çıkmış, firar etmiş ve kan dondurucu görüntü ve ifadeyle bu cinayeti işlemiş." dedi.

"Ceren'in kalbine bıçak dayanmadan, kemiğe dayanmış bıçağı çıkarmak parlamentonun görevidir." diyen Özel, "Sayın Bahçeli ve MHP, 'Küstüm oynamıyorum, af konuşmuyorum, EYT'de hak veriyorum.' demek yerine parlamenterliğin gereği yasalarının arkasında durup ilgili komisyonları toplantıya çağıracak." değerlendirmesini yaptı.

Özel, af konusunda milletin beklentisinin çözüme ulaştırılması ve mutabakat için MHP ve AK Parti'ye görüşme çağrısında bulundu.

"Toplumsal infialler yaratıyor"

CHP'li Özel, infaz yasası konusunda bir soru üzerine, 2019 yılı yaz dönemi boyunca AK Parti ve MHP'nin ağustos böceği gibi davrandığını, CHP'nin ise karınca gibi çalıştığını söyledi.

Partisinin infaz düzenlemesi konusunda Mecliste grubu bulunan veya bulunmayan partilerle görüşerek çalışmasını olgunlaştırdığını anlatan Özel, bu konunun bütün partilerin katılımıyla Adalet Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini vurguladı.

MHP'nin teklifinin görüşülmesi için komisyonun toplanması halinde eksik imzaları tamamlayabileceklerini belirten Özel, "Konuşmamak, demokrasilerde basıncı artırıyor, maalesef istenmeyen sonuçları doğuruyor, toplumsal infialler yaratıyor." diye konuştu.

Özel, infaz düzenlemesine yönelik beklentinin boşa çıkmasının tahribat yarattığını, toplumsal yaraların çözüm bulunamadığını ve af tartışıldıkça suçtan zarar gören ve yakınlarının rahatsızlık duyduklarını kaydetti.

Özgür Özel, infaz düzenlemesine ilişkin MHP yöneticileriyle temas kurup kurmayacakları yönünde bir soruyu yanıtlarken, "Severek olur." dedi.

MHP'nin önceki dönemde görüşme taleplerine yönelik kapıyı kapatan taraf olduğunu söyleyen Özel, "Keşke MHP dese ki 'Sözümü tutmak istiyorum, bize destek verin.' Hemen destekleriz EYT konusunu." ifadesini kullandı.

