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CHP'li Özel: MHP, parlamenterliğin gereği yasalarının arkasında dursun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "MHP'nin 'küstüm oynamıyorum' 'af konuşmuyorum', 'EYT'de hak veriyorum' demek yerine parlamenterliğin gereği yasalarının arkasında durup, ilgili komisyonları toplantıya çağırması lazım. Oturup hep birlikte konuşacağız" dedi.

05.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:36CHP'li Özel: MHP, parlamenterliğin gereği yasalarının arkasında dursun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "MHP'nin 'küstüm oynamıyorum'  'af konuşmuyorum', 'EYT'de hak veriyorum' demek yerine parlamenterliğin gereği yasalarının arkasında durup, ilgili komisyonları toplantıya çağırması lazım. Oturup hep birlikte konuşacağız" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'emeklilikte yaşa takılanlar' (EYT) ve 'infaz düzenlemesi'ne ilişkin tutumunu eleştirerek, "Sözünüzü unutmadıysanız Sayın Bahçeli, EYT'liler çözüm bekliyor, sözünüzü tutacaksanız meydan sizin. Gelin hep beraber tutalım sözünüzü. Af konusunda eğer sözünüzü tutacaksanız ilgili komisyonu toplantıya çağırın önce; afsa af, infaz rejimiyse infaz rejimi. İnfaz rejimi tartışmasının sadece bir boyutu yok. Ceren Özdemir infaz rejiminin kurbanıdır. Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin 'küstüm oynamıyorum'  'af konuşmuyorum', 'EYT'de hak veriyorum' demek yerine parlamenterliğin gereği yasalarının arkasında durup, ilgili komisyonları toplantıya çağırması lazım. Oturup hep birlikte konuşacağız" diye konuştu.

Özel, "İnfaz sistemi konusunda CHP ne yapacak?" sorusuna, "CHP, MHP'nin teklifiyle de AKP'nin hazırlığıyla da bağlı değildir. Çünkü bunlar sanki parlamento yokmuş gibi kendi mutfaklarında pişirip, hepimize zorla yedirmeye alıştılar. Ama CHP'nin bir hazırlığı var. Doğrusu burası parlamento, bu parlamentoyu işlevsiz kılmayacaksanız meseleyi Adalet Komisyonu'nda konuşacaksınız" diye cevap verdi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, EYT, MHP, Politika

Kaynak: DHA

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