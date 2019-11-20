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CHP'li Özkoç: Biz halkımızı başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine cevap verdi.

20.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:21CHP'li Özkoç: Biz halkımızı başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine cevap verdi. Özkoç, "Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız. Biz halkımızı türbanı ile başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile yaşadığı tartışmanın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kendisine yönelttiği eleştirilere, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek cevap verdi. Özkoç, Genel Kurul'daki tartışmanın ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın odasında grup başkanvekilleri olarak bir araya geldiklerini ve konuyu netleştirdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ancak, bugün AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları ile yaptığı toplantıda beni kast ederek, 'Daha önce şahsıma hakaret etti, şimdi de bir kadın grup başkanvekiline hakaret etti. Bununla ilgili ceza yetmez, gereğini yapın' dedi. Ben de AK Parti Genel Başkanına buradan sesleniyorum; bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız. Biz halkımızı türbanı ile başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz. Allah'a verilecek bir can borcumuz var, onu her zaman vermeye hazırız. Ama sizin de şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz; sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz. Ne gerekiyorsa, ne yapmanız gerekiyorsa elinizden geleni yapın."

Haber: Besti KARALAR/ ANKARA, -



Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Özkoç, Güncel

Kaynak: DHA

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