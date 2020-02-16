CHP'li Özkoç: İktidara yürümek için birleşme zamanıdır (2)

ADAYLIĞI DÜŞEN PARTİLİ KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ

Kongrede mevcut Başkan Adil Aktay ve Alptekin Eser yarışacaktı ancak Eser'in listesindeki 45 delegenin imzasını geri çektiği iddia edilince adaylığı düştü. Bunun üzerine salonda gerginlik yaşandı. Bir grup partili İl Başkanı Adil Aktay, Belediye Başkanı Vahap Seçer ve milletvekillerinin olduğu bölgeye doğru yöneldi. Adaylığı düşen Eser ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un başkanlığını yaptığı divana itirazda bulundu. İtirazları sonuçsuz kalan Eser, kürsüyü işgal ederek yaşananları protesto etti.