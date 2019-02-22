CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ekonomik sıkıntı içinde olabilir. Ama daha Kıbrıs sorunu ortadayken, anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değildir." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Akdeniz'de doğal gaz aramasına ilişkin bir soru önergesi verdiğini anımsattı. Önergenin, buradaki aramaların şeffaf şekilde ve nasıl olduğunun kamuoyu tarafından bilinmesine yönelik olduğunu dile getiren Özkoç, arkasında ya da önünde başka bir niyetin bulunmadığını belirtti.
Türkiye'nin, Kıbrıs sorunu çözülmeden ortak alanları olan, menfaatlerini ilgilendiren bölgelerde doğal gaz araması yapılmamasını istediğini anlatan Özkoç, "Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ekonomik sıkıntı içinde olabilir. Ama daha Kıbrıs sorunu ortadayken, anlaşmaya varılmamışken doğalgaz araması yapılması doğru değildir" dedi.
Yunanistan ve Rum Kesimi'nin, "hayır biz Fransa, İtalya, ABD, Katar ile arama ile yapacağız." dediğini ifade eden Özkoç, Türkiye'nin de çok haklı nedenlerden dolayı "siz bizim bu ortak çıkarlarımızla ilgili sorunlar halledilmeden böyle bir şey yaparsanız biz de doğal gaz ararız" karşılığını verdiğini vurguladı.
The post CHP'li Özkoç: "Kıbrıs sorunu ortadayken doğalgaz araması yapılması doğru değil"
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Kaynak: Enerjienstitusu.com