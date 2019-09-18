CHP'li Özkoç: Kılıçdaroğlu'na saldıranlar IŞİD üyesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki cenaze töreninde düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, saldırganların IŞİD üyesi olduklarını itiraf ettiklerini aktardı.

"ÖLDÜRMEK İSTEDİKLERİNİ İTİRAF ETTİLER"

Özkoç basın mensuplarına konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Saldırganlar IŞİD üyesi olduklarını genel başkanımızın üzerine minibüsü sürerek öldürmek istediklerini itiraf etmişlerdir. Buna rağmen adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan beraat etmişlerdir. Mahkeme Kılıçdaroğlu'na uzak mesafedeydiler, teşebbüsleri sonuç doğurmadı, yani 'Öldüremediniz Kılıçdaroğlu'nu' diyerek sadece örgüt üyeliğinden suçlu bulmuşlardır. Son olarak İçişleri Bakanı sıfatı taşıyan koltuğu işgal eden bir kişinin tehdit ve hakaretlerinin hedefinde de yer almıştır.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç

"KILIÇDAROĞLU HAKLIYI SAVUNUYOR, BUNA TAHAMMÜLLERİ YOK"

Çubuk saldırısından sonra elinde makineli dürbünlü silahlar bulunan bir şahıs İçişleri Bakanı Soylu'ya "Vur derse vururuz, öldür derse öldürürüz" diyor. Bununla ilgili suç duyurusu yapılmıştır. Fakat elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu haklıyı savunuyor. Buna tahammülleri yok. Bu yüzden hem PKK'nın hem IŞİD'in hem de İçişleri Bakanı'nın hedefi oluyor."