CHP'li Özkoç: "Sakarya'daki depreme dayanıksız okulların yıkım kararı gecikmiş de olsa doğru"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sakarya 'daki depreme dayanıksız okulların yıkım kararının gecikmiş de olsa doğru bir karar olduğunu belirtti.Özkoç, yaptığı yazılı açıklamada, yıllarca Sakarya'daki okulların depreme dayanıklı olduğunun söylendiğini ifade etti.Özkoç, "Halkı kandırmaya çalıştılar ve ne yazık ki belli ölçülerde de başardılar. Ne oldu? Biz yıllarımızı kaybettik. En büyük şükrümüz bu süreçte bir depremin meydana gelmemiş olması, yoksa ödenen bedel çok daha ağır bir boyuta taşınacaktı." değerlendirmesinde bulundu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un Sakarya'daki yıkım kararı verilen okullarla ilgili düzenlediği basın toplantısında tek bir belge ortaya koymadığını öne süren Özkoç, şunları kaydetti:"Yavuz 'Özkoç'un açıkladığı 21 okul ile bizim yıkacağımız 17 okulun ilgisi yok. 21 okul güçlendirilmiş, 2 okul kalmış, onlar da güçlendiriliyor. Ne orta hasarlı ne ağır hasarlı ne yıkılma kararı var, hiçbir şey yok' diyor. Yine yalan söylüyor. Okulların durumuyla ilgili tabloyu, 2015 yılı valilik brifing raporu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yazılı soru önergeme resmi yanıtı, yazışmalar, mevcut Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Meclis tutanaklarına geçen ifadeleriyle defalarca kamuoyuyla paylaştım. Sunduğum belgeler açık, bilgiler net.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yıkım kararının ardından telefonla görüştüm, kendisine teşekkürlerimizi ilettim. Sakarya'daki okulların yıkım kararını, gecikmiş de olsa doğru bir karardır, takdirle, saygıyla karşılıyoruz. Depreme dayanıksız okulların bir an önce yıkılmaları ve yerine sağlıklı, depreme dayanıklı okulların yapımı için de elimizden gelen maddi, manevi her türlü desteği vereceğiz. Konuyu yalanla bulandırmak ayıptır. Ancak kendisinden açıklama beklediğim bir sorum var: 2015 valilik brifing raporunda yer alan depreme dayanıklı olmadığı için yıkılıp yeniden yapılması gereken 21, güçlendirilmesi gereken 39 okul hangileridir ve bu okullar için 2015'ten bu yana hangi işlemler yapılmıştır? Bir an önce, bizim yaptığımız gibi belgelerle kamuoyuna açıklamasını bekliyorum."