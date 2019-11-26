CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Eşit şekilde yargılanalım, hodri meydan

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda şahsına yönelik sözlerine cevap verdi. Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile geçen hafta TBMM Genel Kurulunda yaşadıkları tartışma üzerine Erdoğan'ın kendisine yönelik "şizofren, hapsetmek lazım, tımarhaneye göndermek lazım" şeklinde sözler sarf ettiğini anlattı.

"BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK AĞZIMDAN TEK KELİME ÇIKMADI"

"Bir Cumhurbaşkanına asla yakışmayacak ama AKP Genel Başkanına yakışan sözlerdir, bu sözler." diyen Özkoç, bu olayda, başörtüsüne yönelik bir kelimenin ağzından çıkmadığını vurguladı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlerden beri kendi grup başkanvekilini başörtüsü üzerinden istismar ettiğini" ileri süren Özkoç, şöyle devam etti:

"Çünkü amacı bir yerden Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm vatandaşlarımızı, yaşam biçimleri ne olursa olsun, onları kucaklayan, saran, olması gereken mesajları veren söylemlerinin önünü kesebilmek. Öbür taraftansa yoksulluğu, haksızlığı, hukuksuzluğu, Türkiye'de yaşananları unutturmak için yapıyor. Aslında insanları ya tımarhane ya da hapishaneye göndermekle tehdit ediyor. Karar vermeli; beni tımarhaneye mi hapishaneye mi gönderecek? Bunu hangi güç üzerinden yapacak?"

"DOKUNULMAZLIK ZIRHI ALTINDA ÇOK ATIP TUTTU"

CHP'li Özkoç, dokunulmazlıklarının kaldırılması için elini kaldırdığını, çiğ süt emmediği için karnının ağrımadığını belirterek "Kendisi belediye başkanlığı döneminde yaptıkları hukuksuzluklar, yasal olmayan işlemler dolayısıyla; başbakanlığı döneminde yaptıkları olaylarla ilgili, kasa kasa paralar, ayakkabı kutularıyla ilgili cevabını veremediği dönemlerde, dokunulmazlık zırhı altında bu konuda çok atıp tuttu." şeklinde konuştu.

Dokunulmazlık zırhının altına sığınmadığını, bütün yurttaşları yaşam biçimleri ne olursa olsun kucakladığını vurgulayan Özkoç, sözlerini şöyle tamamladı:

"EŞİT ŞEKİLDE YARGILANALIM, HODRİ MEYDAN"

"Dokunulmazlıktan mı bahsediyoruz? Ben, dokunulmazlığımın kaldırılmasına razıyım. O zaman sen de kendi dokunulmazlığının kaldırılması için başvuruda bulun. İkimiz birlikte yargılanalım adil mahkemelerde. Bakalım suçlu kim, insanlara hukuksuz davranan, yasal olmayan yöntemlerle kendisine çıkar sağlayan kişi kim? Milletimiz de şahit olsun. Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Milletimize, Allah'a hesap veririz. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabın arkasında durmayız. Eğer dokunulmazlık söz konusuysa, sen de ben de dokunulmazlıklarımızı kaldıralım ve yasalar önünde eşit şekilde yargılanalım. Hodri meydan."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile tartışan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u sert sözlerle eleştirmişti. Erdoğan, "Önce bir grup başkanvekili Meclis Genel Kurulunda AK Parti'yi temsil eden bir grup başkanvekilimize, 'Bu hanıma haddini bildiriniz' diyerek imalı bir sataşmada bulunuyor. Bir de orada 'ulan' ifadesini kullanıyor. Dün Katar'dan dönerken basın mensupları şöyle bir soru sordu: 'Şizofrenik vakalarla caddeler dolu. Bu durum ne olacak Sayın Başkan?' dediler. Ben de kendilerine dedim ki, 'Şizofrenik vakalar sadece caddelerde değil, parlamentonun içinde de var'. Önce bu şizofrenik vakaları parlamentodan temizlemek lazım. Bu şizofrenik vakalardan parlamentomuzu temizleyemezsek Türkiye Cumhuriyeti'nin bu parlamentosuna yazık olur. Bu temizliği yapmamız lazım." ifadelerini kullanmıştı.