AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın açıklamaları "CHP'li Özkoç, TBMM'deki bütün kadınlardan özür dilemeli"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: "Özür dilemek yetmeyecektir. Aslında tek tek çıkıp her kadın milletvekilimizi ziyaret edip Engin Özkoç'un özür dilemesi lazım. Sadece AK Parti'li değil, TBMM'deki bütün kadınlardan özür dilemesi lazım"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, CHP'li Engin Özkoç'un, Meclis Genel Kurulundaki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadelere ilişkin, "Özür dilemek yetmeyecektir. Aslında tek tek çıkıp her kadın milletvekilimizi ziyaret edip Engin Özkoç'un özür dilemesi lazım. Sadece AK Parti'li değil, TBMM'deki bütün kadınlardan özür dilemesi lazım." dedi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un tavrını "had bilmemezlik" olarak değerlendirdi.

Özkoç'un ifadelerinin çok çirkin olduğunu vurgulayan Usta, "Artık 2019 Türkiye'sinde, hele hele TBMM'sinde konuşulmayacak ifadeler. Bizi 25 yıl öncesine götürmüş ifadeler. Hala içlerinde bazı şeyleri doğru algılayamadıklarını, doğru yönetemediklerini görüyoruz. Öncelikle kadın üzerinde tahakküm ve baskı kurma ifadesi var orada. İkincisi de kendini daha üstün görme var ve başörtülü olduğu için de bir hanımefendiye bir ayrımcılık uygulama var." diye konuştu.

Bu sözlerin sadece başörtülü kadınlar için değil, hiçbir kadın için kabul edilebilir sözler olmadığına işaret eden Usta, şöyle konuştu:

"O yüzden ne kadar da özür dileseler, yıllarca yaptıklarının aslında unutulmadığını ve içimizde hep bir yara olduğunu biliyoruz. Biz bu yaraların üstünü örttük ama bu söylemler, bu yaraları tekrar görünür hale getiriyor. Özür dilemek yetmeyecektir. Aslında tek tek çıkıp her kadın milletvekilimizi ziyaret edip Engin Özkoç'un özür dilemesi lazım. Sadece AK Parti'li değil, TBMM'deki bütün kadınlardan özür dilemesi lazım. Tek tek hem de."

Usta, halk tarafından itibar görmeyen bu ifadelerin, söyleyenlerin itibarını kaybetmesine sebep olduğunu vurgulayarak, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Biz Millet Meclisinde milletin oyu ile seçilmiş hiç kimsenin böyle ifadeler kullanmasına müsaade edilmemesinden yanayız. ve eğer had bildirilmesi gereken birileri varsa asıl o Mecliste terörist haklarını savunanların haddini bilmesi gerekir. Varsa cesareti Engin Özkoç'un çıksın orada terörist haklarını savunanlara bir had bildirsin görelim ama yapmıyorlar. Neden? Onlar da tam tersine onlarla birlikte o teröristlerin haklarını savunmak için yeri geldiğinde çok daha insancıl, çok daha hümanist, çok daha demokrat açıklamalarda bulunuyorlar. O açıdan söylemlerinin hiçbir inandırıcılığı yok."

"Umarım kendisini düzeltir. Sadece sözle değil, sadece özür dilemekle değil, umarım kendi içindeki o yanlışları düzeltme çabasını gösterir." diyen Usta, İnsan Haklarından Sorumlu bir Genel Başkan Yardımcısı olarak bu ifadenin peşini bırakmayacaklarını kaydetti.

"En iyi cevabı millet sandıkta verecektir"

Usta, kadınların haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayarak, şu görüşlerini paylaştı:

"Bunlara da en iyi cevabı milletin sandıkta vereceğinden hiç şüphemiz yok. Biz her platformda aslında bu konuların tartışılmasından ve gündeme gelmesinden rahatsızız. Bizim ülkemizin gündemine yakışır şeyler değil bunlar. Kadınların başörtülü, başı açık olduğu için ayrımcılığa uğramasını hiç konuşmak hiç tartışmak istemiyoruz. Bir cezadan yana değiliz, insanların ötekileştirilmesinden yana değiliz. Ben Engin Özkoç'un da toplum nezdinde linç edilmesi için bir çaba içerisinde değilim. Asla, tam tersine, kendisini düzeltsin, içindeki yanlışları, kadınlar üzerindeki baskı kurucu ifadelerini bir daha kullanmasın. Bu yönde kendisini arındırırsa memnun oluruz."

Kaynak: AA