CHP'li Özkoç: Terörle İlgili Sözlerin İç Siyasete Alet Edilmesini Kınıyoruz

Kaynak: DHA

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör saldırısı sonrası bazı açıklamalarının iç siyasete alet edildiğini savunan Özkoç, "Sayın Genel Başkanımız, olaydan duyduğu derin üzüntüyü mitinglerinde söylemiş, müzik yayınlarını yasaklamıştır. Konuya dair yaptığı değerlendirmelerin içinden cımbızla bazı bölümlerinin çekilip, bunu yaklaşan seçimler öncesinde iç siyasete alet edenleri kınıyoruz" dedi.CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Özkoç, partisinin İzmir İl Başkanlığı binasında, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen, 49 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü Türk 48 kişinin yaralandığı silahlı terör saldırısıyla ilgili konuştu. Saldırıyı kınadıklarını belirten Özkoç, şunları söyledi:"Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan saldırıda 49 Müslüman kardeşimizi kaybettik. Olaydan sonra TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partiler ortak bir basını açıklaması yapıp, bu alçakça saldırıyı kınadık. Genel Başkanımız olay duyulduğu andan itibaren mitinglerde seçim müziklerini yasakladı. Ayrıca açıklamalarında Hristiyan dünyasındaki haçlı saldırılarını, İslam dünyasındaki terör olaylarını tek tek, ayrıntılarıyla anlattı. İslam dünyasındaki, dini siyasete alet etmenin sakıncalarını tek tek anlattı. Orta Doğu'da ayrıca Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasını gerektiğini söyledi. İslam dünyasının silah satıcılarının tuzaklarına düşmemesi gerektiğini ifade etti. İslam dünyasının bu durumla mücadele etmesi gerektiğini yine ayrıntılarıyla anlattı. Ancak tüm bu açıklamaların içerisindeki bir cümleyi bütünden ayırıp, asılsız, saçma sapan yayınlar yaptılar. Bu alçak girişimi kınıyoruz. Ölen Müslümanları iç siyasete alet etmeyi de kınıyoruz. Ayrışma dilini kullanan herkesi lanetliyoruz. Ülkemizde barışın hakim olması için dua ediyoruz."'İÇ SİYASETİNE ALET ETMEK KADAR ALÇAKÇA'Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CHP'li Özkoç, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun terör saldırısı sonrası bazı açıklamalarının iç siyasete alet edildiğini savunarak, şöyle konuştu:"Genel Başkanımız İslam dünyasından bahsederken, Batı dünyasında Hristiyan aleminde yaşanan terör olaylarını, dini kökenli savaşları ayrıntılarıyla anlattı. İslam dünyasındaki terör olaylarında, aynı dine mensup insanların birbirlerini öldürmesine dikkat çekti. İslam dünyasının kendi sorunlarını kendilerinin halletmesi gerektiğini ifade etti. Bunu söylerken, İslam dünyasına da çağrı yaptı. Terör olayları oluyorsa bunun araştırılması, sonlarını kendimizin getirmemiz gerektiğini ifade etti. Ülkemizde seçim var. Yaşanan bir acı olay var. Yazılan her kelimeyi şiddetle kınıyoruz. Eğer kendi içimizde böyle düşmanlıklar yaparsak bunun sonucunda zararı gören, ülke olarak biz oluyoruz. Bunun için ayrıştıran bir dil değil; birleştiren bir dil kullanmalıyız." CHP'li Özkoç, ayrıca partisinin milletvekillerinden oluşan heyeti, bilgi almak ve oradaki ailelerle görüşmek üzere Yeni Zelanda'ya göndereceklerini belirtti. - İzmir