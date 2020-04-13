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CHP'li Öztrak: Alınan önlemlere mutlaka uyalım

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs salgınına ilişkin, "Alınan önlemlere mutlaka uyalım. Süreçte yaşanacak bir anlık gevşeme veya kararlardaki gecikme o ana kadar yapılan tüm fedakarlıkları bir anda silip atar" dedi.

13.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:06
CHP'li Öztrak: Alınan önlemlere mutlaka uyalım

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs salgınına ilişkin, "Alınan önlemlere mutlaka uyalım. Süreçte yaşanacak bir anlık gevşeme veya kararlardaki gecikme o ana kadar yapılan tüm fedakarlıkları bir anda silip atar" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Daha önce görülmeyen bir virüsle karşı karşıya olduklarını belirten Öztrak, " Alınan önlemlere mutlaka uyalım. Bunun salgınla mücadeledeki önemini bir kez daha milletimizin dikkatine çekiyoruz. Salgınla mücadele gayri ciddiliği kaldırmıyor. Süreçte yaşanacak bir anlık gevşeme veya kararlardaki gecikme o ana kadar yapılan tüm fedakarlıkları bir anda silip atar" dedi.

'KESİN, KATI VE YAYGIN TEDBİRLERE İHTİYAÇ VAR'

Virüsün Çin'de ortaya çıkıp dünya gündemine geldiği günden itibaren parti olarak çalıştıklarını vurgulayan Öztrak, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadele sürecinde bilimin ışığında atılan her adımı destekledik, katkı verdik, veriyoruz. Gecikmelere ve yetersizliklere dikkat çektik, çekmeye de devam edeceğiz. Yeni tedbirler öneriyoruz, önermeye devam edeceğiz. Biz ilk günden itibaren, şu önemli gerçeğin altını çizip duruyoruz. Mücadele kesin, katı ve yaygın tedbirlere ihtiyaç var. Salgına kesin darbe vurmak için en kesin ve en katı yöntem, yurttaşlarımızın sokağa çıkışını bir süreliğine ertelenmesiydi. Bu sadace bizim değil, Bilim Kurulu üyelerinin de görüşüydü. Ancak salgınla mücadele bu en etkili tedbir bazı siyasi kaygılarla geciktirildi. Nihayet hafta sonunda 31 şehrimizde 48 saat süren sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ancak doğru bir karar yanlış biçimde, zamanda uygulanınca hayati bir yanlışa neden oldu. Tüm sağlık çalışanlarımızın olağanüstü gayretleri, günlerdir evden çıkmayan yurttaşlarımızın olağanüstü fedakarlıkları bir kalemde silindi."

Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası ve istifanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesine ilişkin ise, "İçişleri Bakanı istifa edermiş gibi yaptı. 'Ben görevimi yapamadım' diyerek görevden istifa eden Süleyman Soylu'nun yerine, yeniden Süleyman Soylu getirildi" yorumunda bulundu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Faik Öztrak, Güncel
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