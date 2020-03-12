CHP'Lİ ÖZTRAK CORONAVİRÜS'E İLİŞKİN KONUŞTU-1
(Tür: Ankara)
12.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:15
(Tür: Ankara )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :CHP'Lİ ÖZTRAK CORONAVİRÜS'E İLİŞKİN KONUŞTU-1
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu