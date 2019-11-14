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CHP'li Öztrak: Erdoğan ve Trump görüşmesinden somut sonuç çıkmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin, "Trump ve Erdoğan'ın görüşmesinden iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik somut sonuç çıkmamıştır.

14.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:59CHP'li Öztrak: Erdoğan ve Trump görüşmesinden somut sonuç çıkmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin, "Trump ve Erdoğan'ın görüşmesinden iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik somut sonuç çıkmamıştır. Trump ve Erdoğan'ın görüşmesi hiçbir konuda anlaşamayan ama birbirinden de kopamayan iki ismin toplantısı görünümünde geçmiştir" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, genel merkezde toplandı. Toplantı devam ederken, basın toplantısı düzenleyen Sözcü Faik Öztrak, ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi. Öztrak, "Trump ve Erdoğan'ın görüşmesinden iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik somut bir sonuç çıkmamıştır. Trump ve Erdoğan'ın görüşmesi hiçbir konuda anlaşamayan ama birbirinden de kopamayan iki ismin toplantısında görünümünde geçmiştir. İkili ilişkileri tıkayan ve milletimizin geleceğini ilgilendiren pek çok sorun halen ortada durmaktadır. ABD'nin Suriye'deki pozisyonu ve terör örgütünün Suriye'deki uzantısına bakış açısı değişmemiştir. FETÖ ile herhangi bir gelişme yoktur. F-35 ve S-400 meselesi ortadadır" diye konuştu.

'GÖRÜŞMEDE RESMİ ZABIT TUTULMUŞ MUDUR?'

CHP'li Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında baş başa 1 saat 15 dakikalık görüşme yapıldığını belirterek, "Bu görüşmeye Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir görevli katılmış mıdır? Bu görüşmede resmi bir zabıt tutulmuş mudur, yoksa tutulmamış mıdır? Bu görüşmenin ayrıntıları Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın arşivlerine girmiş midir yoksa resmi arşivlerden gizlenmiş midir? Dış ilişkileri kişisel olarak yürütemezsiniz. Dış ilişkiler kurumsal bazda yürütülmelidir ve daha sonra gelecek iktidarlar nerede ne olduğunu, ne vaatler verildiğini açıkça görmelidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Öztrak açıklama

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,



Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Kaynak: DHA

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