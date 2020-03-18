CHP'Lİ ÖZTRAK KORONAVİRÜSE İLİŞKİN KONUŞTU
(Tür: Ankara)
18.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:30
(Tür: Ankara )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :CHP'Lİ ÖZTRAK KORONAVİRÜSE İLİŞKİN KONUŞTU
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