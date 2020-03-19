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CHP'li Öztrak: Paniğe kapılmadan hareket etmek zorundayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs salgınına ilişkin, "Paniğe kapılmadan, akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız. Küresel korona salgını insanların sadece canını değil, işini, aşını da tehdit ediyor" dedi.

19.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:35
CHP'li Öztrak: Paniğe kapılmadan hareket etmek zorundayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs salgınına ilişkin, "Paniğe kapılmadan, akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız. Küresel korona salgını insanların sadece canını değil, işini, aşını da tehdit ediyor" dedi.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, İtalya'ya benzememek için gerekli tedbirlerin ciddiyetle alınmasının ve uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bunun için bireylere, ailelere, şirketlere ve devleti yönetenlere büyük görevler düştüğünü kaydeden Öztrak, "Paniğe kapılmadan, akıllıca ve sorumlu hareket etmek zorundayız. Küresel korona salgını insanların sadece canını değil, işini, aşını da tehdit ediyor. Dünya ekonomisi daha önce görmediğimiz bir durumla karşı karşıya. Bir yanda küresel üretim ve değer zincirleri dağılırken, diğer yandan küresel tüketim ve yatırım çöküyor. Küresel sermaye güvenli limanlara doğru geri çekilirken, küresel borsalar, faizler ve güven dip yapıyor" dedi.

Öztrak, CHP Ekonomi Masası olarak, çalışanları ve istihdamı korumaya yönelik hazırladıkları reçeteyi iktidara verdiklerini söyleyerek, "CHP Ekonomi Masası olarak çalıştık, salgından etkilenecek aileler için, çalışanlar için somut tedbirler önerdik ama bakıyoruz pakette bu somut sorunlara hiçbir çare yok" dedi.

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Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ekonomi, Politika

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