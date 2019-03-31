CHP'li Öztrak: Sandık Güvenliği İçin Canla Başla Çalışıyoruz (2)

Kaynak: DHA

YAYIN YASAĞINI İHLAL EDEN KANALLARA TEPKİCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bazı kanalların yayın yasağını ihlal etmesine tepki gösterdi. Öztrak, her seçimde aynı filmin yaşandığını belirterek, "YSK'daki arkadaşlarımız da bu konuyu takip ediyor. YSK resen toplanma kararı aldı ve kendi koymuş olduğu kurallara aykırı olarak yayın yasağını delen kuruluşlarla ilgili olarak Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) suç duyurusunda bulunmuş. Bazı yayın organlarının bu yayınlarını kestiklerini de görüyoruz. Seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmamaları lazım, konuyu yakından takip edip gerekeli müdahaleyi yapıyoruz. Bu manipülasyon tabii. Daha henüz sandıklar açılmamış vaziyette. Ama korkunun nasıl dağları beklediğini açık seçik ortaya koyuyor, seçim kaybetme korkusu" dedi.