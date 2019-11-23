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CHP'li Öztrak'tan gazeteci Turan'a çağrı

CHP'li Öztrak'tan gazeteci Turan'a çağrıİZMİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li tartışmalarına yönelik yaptığı açıklamada, "Gazeteci Rahmi Turan, saraya yakın kaynağını açıkladı.

23.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:39
CHP'li Öztrak'tan gazeteci Turan'a çağrı
İZMİR - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li tartışmalarına yönelik yaptığı açıklamada, "Gazeteci Rahmi Turan, saraya yakın kaynağını açıkladı. Şimdi bu isim ve bilgiyi hangi saraylıdan aldığını açıklamak zorundadır" diye konuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li tartışmalarına yönelik açıklama yaptı. İzmir'de devam eden Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Yönetimler Demokrasi Buluşması programının son gününde açıklama yapan Öztrak, "AK Parti Genel Başkanı daha Barış Pınarı Harekatının başında yaptığı açıklama ile kendi partisi dışındaki partileri dizayn etme niyetini açıkladı. Önceliğinin Millet İttifakı'nın dağıtılmasını olduğunu açıkça ifade etmiştir. Genel başkanımız, katıldığı bir televizyon programında sarayın CHP'nin içerisinde karışıklık çıkarmak istediğini, bunun için de özel hazırlıklar yaptığını kamuoyuna duyurdu. Bugün geldiğimiz nokta, sayın genel başkanımızın tespitlerinde ne kadar haklı olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.
"Kumpasın düğümünün çözülmesi için yapılacaklar bellidir" diyen Öztrak, "Saray menşeli bu operasyonun amacı gayet açıktır. İktidara yürüyen, vatandaşların dertlerine derman aramak için adres olarak gördüğü CHP'de, karışıklık çıkarmak, CHP'ye kumpas kurmaktır. CHP'ye karşı kurulan bu kumpasın düğümünün çözülmesi için yapılacaklar bellidir. Gazeteci Rahmi Turan, saraya yakın kaynağını açıkladı. Şimdi bu isim ve bilgiyi hangi saraylıdan aldığını açıklamak zorundadır. Bu açıklanmadığı sürece milletin gerçek gündemini karartmak isteyenlere fırsat yaratılmakta. Saray memurlarının operasyonu ile CHP'yi dizayn etek kimsenin haddi değil" şeklinde konuştu.
CHP'li Öztrak'tan gazeteci Turan'a çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Faik Öztrak, Rahmi Turan, Politika

Kaynak: İHA


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