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CHP'li Öztrak, İYİ Parti'li Dervişoğlu'nun İmamoğlu eleştirilerine yanıt verdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer için "Kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor" sözlerine cevap verdi. Öztrak, "Bizim hiçbir belediye başkanımızın böyle bir tavrı benimsediğini görmüyorum" dedi.

21.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:43CHP'li Öztrak, İYİ Parti'li Dervişoğlu'nun İmamoğlu eleştirilerine yanıt verdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer için "Kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor" sözleriyle ilgili "İttifak çerçevesinde onun sözlerine kamuoyu önünde cevap vermeyi çok fazla doğru bulmuyorum; ama bizim hiçbir belediye başkanımızın böyle bir tavrı benimsediğini görmüyorum" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Öztrak, Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğüne dair iddialara da değindi.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN BU TAVRI BENİMSEDİĞİNİ GÖRMÜYORUM"

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için "Kimisi eyalet başkanı gibi konuşuyor, kimisi cumhurbaşkanı gibi konuşuyor" sözlerinin sorulması üzerine Öztrak, "Sayın Dervişoğlu, bizim de seçimde ittifak yaptığımız İYİ Parti'nin grup başkanı. Dolayısıyla ben bu ittifak çerçevesinde onun sözlerine kamuoyu önünde cevap vermeyi çok fazla doğru bulmuyorum; ama bizim hiçbir belediye başkanımızın böyle bir tavrı benimsediğini görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı, Faik Öztrak, İYİ Parti, Politika

Kaynak: İHA

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