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CHP'li Öztrak'tan rüşvet tartışmalarına yanıt: "Bundan sonra hukuk konuşacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara'daki rüşvet tartışmalarına ilişkin, "Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır.

23.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:47 CHP'li Öztrak'tan rüşvet tartışmalarına yanıt:
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, 'daki rüşvet tartışmalarına ilişkin, "Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır" dedi.

CHP'li Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında; basın mensuplarının, Ankara'daki 25 milyonluk rüşvet tartışmaları ve Eski CHP'li Sinan Aydın Aygün'ün bugün düzenlediği basın toplantısına ilişkin soruya, "Bu konuda hem parti hukuku bakımından hem de genel hukuk bakımından süreç yürümektedir. Bu mesele bizim için artık noktalanmıştır. Bundan sonra hukuk konuşacaktır. Ama bir şeyi söyleyeyim. Artık bu ülkenin belli başlı büyükşehirlerinde müzik değiştirmiştir, dans da değişecektir. Rant lobileri artık Büyükşehirlerimizde cirit atamayacaklardır" şeklinde yanıt verdi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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