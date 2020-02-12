CHP'li Şahin: "İktidarının izlediği sağlık politikaları, vatandaşın sağlığına zararlı"

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, AK Parti iktidarının izlediği sağlık politikalarının, vatandaşın sağlığına zararlı olduğunu ileri sürerek, "Tıp literatüründe depresyon ve kansere sebep olacak faktörlerin arasında AK Parti iktidarının da sayılabileceğini söyleyebilirim." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen haftalarda Sağlık Bakanlığınca yayınlanan, sağlık hizmetlerine ilişkin istatistikler üzerinde değerlendirmede bulundu.

Ekonomik koşulların ağırlaşmasının, vatandaşların yaşadığı geçim derdi ve gelecek kaygısını artırdığını, toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığını bozduğunu savunan Şahin, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana hastane, acil servis ve psikiyatri klinikler ile kişi başı hekime başvurunun, kullanılan antidepresan ilaç sayısının, kanserden ölüm oranının, MR, BT ve USG gibi görüntüleme uygulamalarının arttığını kaydetti.

Toplam hekime müracaat sayısının 2002'de 208 milyon iken, 2018'de 782 milyona yükseldiğini aktaran Şahin, dünyanın en fazla hastaneye başvuran toplumu haline gelindiğini ifade etti.

Acil servise başvuru sayısının 2011'de toplam 94 milyon kişi iken 2015'te 110 milyona yükseldiğine dikkati çeken Şahin, "Dünyada kendi nüfusundan fazla oranda acil servise başvuran tek ülkeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, psikiyatri kliniklerine yapılan başvuru sayısı ile antidepresan kullanımı sayısındaki artışlara da işaret ederek, Türkiye'de her 5 kişiden 3'ünün antidepresan kullandığını ifade etti. Kanserden ölüm oranlarının da AK Parti iktidarları döneminde arttığını savunan Şahin, 2002'de kanserden ölüm oranın yüzde 12 iken, 2012'de yüzde 21 olarak gerçekleştiğini belirtti.

CHP'li Şahin, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarı döneminde vatandaşlarımız daha fazla hasta olmuş, daha fazla acil servise başvurmuş, daha fazla kanser olmuştur. Daha fazla depresyona girmiş, daha fazla antidepresan ve sinir ilaçları kullanmıştır. AK Parti iktidarının izlediği sağlık politikalarının, vatandaşın sağlığına zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Tıp literatüründe depresyon ve kansere sebep olacak faktörlerin arasında AK Parti iktidarının da sayılabileceğini söyleyebilirim."

Kaynak: AA