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Chp'li salıcı: türkiye yeni bir seçim sürecine giriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Türkiye önümüzdeki günlerde yeni bir seçim sürecine giriyor.

09.10.2019 13:52Chp'li salıcı: türkiye yeni bir seçim sürecine giriyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Türkiye önümüzdeki günlerde yeni bir seçim sürecine giriyor. Belki 2023 yılında olacak, belki daha öncesinde olacak" dedi.
CHP İç Anadolu Bölge Toplantısı, Ankara, Aksaray, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Nevşehir ve Kırşehir il yönetimlerinin katılımıyla Çankaya Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Yıldırım Kaya'nın yanı sıra il başkanları katıldı. Toplantıda konuşan CHP'li Salıcı, AK Parti'nin 17 yıldır Türkiye'yi yönettiğini, ancak son bir yıldır millet iradesiyle arasında mesafe koyduğunu öne sürdü. Salıcı, "Son bir sene içerisinde yaşanmış olan 3 önemli seçimin sonucunda, Türkiye önümüzdeki günlerde yeni bir seçim sürecine giriyor. Belki 2023 yılında olacak, belki daha öncesinde olacak. Bu anlayışı CHP'nin öncülüğünde sandıkta yenmek ve CHP iktidarını kurmak bizim boynumuzun borcu" dedi.
Salıcı, elektrik ve doğal gazın ardından köprü ve otoyollara da zam yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ama bakıyorsunuz enflasyon yüzde 9'da. Enflasyon tek hane, zamlar çift hane. Türkiye'nin kayıtlarıyla oynuyorlar. Buradan TÜİK'e rica ediyoruz; bu enflasyon rakamlarını hesaplamak için bulmuş olduğu ürünlerin fiyatlarını nereden alıyorsa, vatandaşımıza açıklansınlar. Vatandaşımız da o fiyatlarla o ürünleri gitsin oralardan alsın. Bambaşka bir Türkiye yaratıyorlar ve Türkiye'nin devlet geleneği ile de onayan bir süreç yürütüyorlar."
Toplantı daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.



Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Yıldırım Kaya, Türkiye, Politika

Kaynak: DHA

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