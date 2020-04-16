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CHP'li Sarıbal: "Çiftçinin sigorta primleri devlet tarafından ödensin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Çiftçinin SGK primleri ertelenmesin.

16.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:36
CHP'li Sarıbal:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Çiftçinin SGK primleri ertelenmesin. Çiftçinin sigorta primleri devlet tarafından ödensin. Bütün borçları, ödemeleri ertelerseniz çiftçi önünde sonunda borçlarla karşılaşacak ve aslında büyük yıkımı o zaman görecek." diye konuştu.
Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündeme geldiğinden bugüne kadar bazı temel sorunların ortaya çıktığını belirtti.
Gıda tedarik zincirinin en başında olan taşıma ve lojistik alanında sorunların yaşandığını, bu sorunun kısmen aşıldığını ifade eden Sarıbal, üretim alanlarındaki daralma, çiftçi sayısındaki azalma ve üretememe korkusunun, salgının etkilerinden olduğunu söyledi.
Salgın nedeniyle çiftçinin araziye gidememesi ve mevsimlik işçilerin üretim alanında bulunamamasının gıda tedarikine ya da üretim eksikliğine neden olacağına dikkati çeken Sarıbal, koronavirüs nedeniyle her ülkenin milliyetçi ve ulusalcı bir tavır aldığını, "kendi halkım, insanım, milletim" diyerek elindeki ürünlerin ihracatını kısıtladığını ifade etti.
CHP'nin tarım politikası için öneriler sunduğunu hatırlatan Sarıbal, çiftçinin borçlarının sıfır faizli ve uzun vadeli olarak planlanmasını, yapılandırılmasını önerdiklerini aktardı.
Sarıbal, "Tarım elektriğinin tümü süresiz olarak verilmeli, su sınırsız ve süresiz olarak verilmeli. Elektrik ve su ile ilgili bütün borçlar ötelenmeli, sorun edilmemeli. Çiftçi suyu da elektriği de kesintisiz ve sürekli olarak kullanabilmeli." diye konuştu.
Türkiye'de süt tüketimi çok olmadığı için bu mevsimde süt fazlasının bulunduğunu ifade eden Sarıbal, çiftçilerden sütlerin alınıp süt tozuna çevrilmesi gerektiğini kaydetti.
"Çiftçinin doğal afete karşı güvenliği sağlansın"
Sarıbal, şöyle konuştu:
"Çiftçinin doğal afete karşı güvenliği sağlansın. Çiftçinin SGK primleri ertelenmesin, çiftçinin sigorta primleri devlet tarafından ödensin. Bütün borçları, ödemeleri ertelerseniz çiftçi önünde sonunda borçlarla karşılaşacak ve aslında büyük yıkımı o zaman görecek. Dolayısıyla erteleme, öteleme değil ülkenin kaynaklarından çiftçinin bu ülkeye yarattığı katma değerden ve bütçeye koyduğu olanaklardan çiftçinin yararlandırılması gerekmekte."
Toprak Mahsulleri Ofisi, Çaykur, Fiskobirlik, Antbirlik, Marmarabirlik gibi kurumların tekrar aktif hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Sarıbal, buralara faizsiz ve ucuz kredi sağlanması ve bu kurumların üreticinin ürününü alma garantisi vermesini önerdi.
Sarıbal, buğday, arpa, mısır, fındık ve çayın taban fiyatlarının açıklanması ve çiftçilere alım garantisi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta, Güncel
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