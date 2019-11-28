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CHP'li Sarıbal: Ülkede çiftçilik bitiyor, tarım bitiyor

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Ne yazık ki ülkede çiftçilik bitiyor, tarım bitiyor.

28.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:17CHP'li Sarıbal: Ülkede çiftçilik bitiyor, tarım bitiyor

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Ne yazık ki ülkede çiftçilik bitiyor, tarım bitiyor. Çiftçi borçlu, üretimden vazgeçiyor, köyden kente göç var, gıda güvenliği ve egemenliği risk altında ama iktidar rakamlarla oynayıp toplumu oyalamaya devam ediyor" dedi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP'li Sarıbal, hükümetin tarım politikasını eleştirdi. Türkiye'nin tarımsal üretimde gayri safi milli hasılada artık Fransa'nın ardından ikinci ülke konumunda olduğunu bildiren Sarıbal, Fransa'nın 2017 yılında 40 milyar dolar olan tarımsal gayri safi milli hasılasını 2018'de 45 milyar dolara çıkardığını, Türkiye'de ise 2017 yılında 51,8 milyar dolar olan tarımsal hasılanın bir yıl sonra 44,2 milyara düştüğünü söyledi.

'AVRUPA ÇİFTÇİSİNİ DESTEKLİYOR'

Sarıbal, çiftçi başına tarımsal destek miktarının Avrupa'da ortalama 40 bin lira olduğunu, bu rakamın Türkiye'de 2019'da 8 bin liraya gerilediğini söyledi. Sarıbal, "2013'te ülke bütçesinden tarımsal desteklemeye ayrılan para 4,5 milyar dolarmış, yıllara göre değişmiş, en son 2019'da hepsi verilirse, 2 milyar 855 milyar dolara düşmüş. Hani kendini Avrupa ile kıyaslıyorsun ya Avrupa çiftçisini destekliyor. Ne yazık ki ülkede çiftçilik bitiyor, tarım bitiyor. Çiftçi borçlu, üretimden vazgeçiyor, köyden kente göç var, gıda güvenliği ve egemenliği risk altında ama iktidar rakamlarla oynayıp toplumu oyalamaya devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Sarıbal'ın açıklaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,



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Kaynak: DHA

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