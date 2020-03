CHP'li Şeker: "TBMM Sağlık Komisyonu, koronavirüse karşı olağanüstü toplantı çağrımızı reddetti"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ve alınacak tedbirleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı çağrısı yaptıklarını ancak bu taleplerinin reddedildiğini söyledi.Şeker, Meclis'te Komisyon üyesi bazı milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi. Türkiye 'nin çok büyük bir mülteci akını ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Şeker, "sığınmacıların siyasi bir araç için kullanıldığını, bu durumun da Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçeceğini" savundu.Daha önce Komisyon üyesi muhalefet milletvekilleriyle yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili Komisyonu acil toplantıya çağırdıklarını hatırlatan Şeker, "Yaptığımız bu çağrıya TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı şimdilik 'bu toplantının yapılmasına gerek yoktur' şeklinde bir cevap verdi. Komisyon Başkanı'nın bu talebimizi reddetmesi yakışık kalmamıştır. Komisyon Başkanı'nı kınıyorum. Bu konuda Meclis sorumluluktan kaçamaz. Komisyonun bir an önce toplanması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.Virüsün İran, Irak, Gürcistan başta olmak üzere Türkiye'nin komşu ülkelerinde hızla arttığına işaret eden Şeker, mülteci akınıyla yeni tip koronavirüsün Türkiye'ye de bulaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de yanlış dış politika nedeniyle Türkiye'deki mülteci sayısının her geçen gün arttığını, kızamık ve uyuz başta olmak üzere salgın hastalıkların her geçen gün yayıldığını öne sürdü.Komisyonun Kovid-19 nedeniyle toplanmamasını "Meclisin işlevsizleştirilmesi ve parlamenterlerin görevlerini yapmasını engellemeye yönelik bir tavır" olarak değerlendiren Eksik, "HDP olarak halkın hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı bilimsel veriler ve ciddiyetten uzak bir tutum içinde." görüşünü savundu.Eksik, virüsün bulaşma ve yayılma hızının çok yüksek olduğunu ve eylül ayına doğru bütün dünyaya yayılmasının tahmin edildiğini söyledi. İran yetkililerinin gerekli önlemleri almadığı için büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığını kaydeden Eksik, Türkiye'nin aynı duruma düşmemesi için gereken önlemleri bir an önce alması çağrısında bulundu.Eksik, seçim bölgesi Iğdır'ın da çok büyük bir risk altında olduğunu, kurulan sahra çadırlarının da çağın gerisinde kalan ilkel çadırlar olduğunu ileri sürdü.CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da yurt dışından gelen vatandaşlara yönelik havalimanlarında alınan önlemlerin yetersiz olduğunu iddia etti. Kasap, Meclise her gün binlerce kişinin geldiğini bu nedenle Meclis çalışanlarının da büyük bir risk altında olduğunu sözlerine ekledi.