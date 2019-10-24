Haberler » Güncel » CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan partisine sert eleştiri: Erdoğan kazandı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan partisine sert eleştiri: Erdoğan kazandı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Barış Pınarı Harekatı'ndaki tutumundan dolayı partisine sert eleştiriler yöneltip "Kazanan Erdoğan oldu" dedi.

24.10.2019 14:03

Partisinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ortaya koyduğu tavrı eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye ve CHP'nin kaybettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise kazandığını söyledi.

PARTİSİNE SERT ELEŞTİRİLER YÖNELTTİ

CHP'nin kapalı Meclis Grubu toplantısında Fırat'ın doğusuna yapılan harekatla ilgili yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefi olan Sezgin Tanrıkulu, söz alarak partisine sert eleştiriler yöneltti. CHP'nin sosyal demokrat bir parti olarak barıştan yana olması gerektiğini belirten Tanrıkulu, Suriye-Irak tezkeresine CHP'nin evet demesinin yanlış olduğunu söyledi.

ERDOĞAN'IN KAZANDIĞINI VURGULADI

Sezgin Tanrıkulu, Suriye'ye yapılan harekatta gelinen noktada Türkiye'nin ve CHP'nin kaybettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise kazandığını söyledi.

HDP'Lİ BAŞKANLARLA İLGİLİ ELEŞTİRİ

Öte yandan HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına CHP'nin daha fazla tepki göstermesi gerektiğini kaydeden Tanrıkulu, komisyon kurma önerisinde bulundu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan partisine sert eleştiri: Erdoğan kazandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
15:26 "TSK unsurları çekilmeyecek"
15:25 Son üç PPK toplantısından 1000 baz puanlık indirim çıktı
15:24 Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yapıldı
15:24 Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımına ara verildi
15:23 Erbakan'dan Erdoğan'a çağrı: Sigarayla mücadele ettiği kadar ekonomik sıkıntılarla mücadeleye de davet ediyorum
15:23 Hatay-ak parti hatay il başkanı yeloğlu; büyükşehir derhal yaptığı yanlıştan dönmeli
15:23 Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan'a avusturya büyükelçisi johannes wimmer güven mektubu takdim etti
24.10.2019 15:26:40