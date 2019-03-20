Chp'li Sındır, "Emeğin Kenti 5 Yıl Sonra Yeniden Emin Ellere Geçecek!"

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Aliağa'da vatandaşlarla buluştu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Yalana, talana, zulme 10 gün sonra milletimiz dur diyecek. CHP'li Belediyelerde işçinin, emekçinin güvencesi partimizdir, yeni belediyelerde kimse işten çıkarılmayacak" dedi.

"İŞSİZ SAYISI 4 MİLYON 302 BİN KİŞİ"

Kahvehane toplantılarında siyasal iktidarın artık ülkeyi yönetemediğini ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, " Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 302 bin kişi. Üretim ekonomisinden bir haber olan iktidar bu tablonun tek sorumlusudur. Buna ek 2018 yılında 106 bin esnafımız kepenk kapattı. İşsizlik oranının her geçen gün arttığı ülkemizde iktidar, halkın gündeminden uzaklaşarak, toplumun beklentilerine kulak tıkayarak ülkemizi uçurumun kenarına sürüklüyor. Buna dur demek sizin elinizde. Sorunlara çare olmak için dertlere derman olmak için destek istiyoruz. Vatandaş huzur istiyor, insanca yaşamak, yarına umutla bakmak istiyor. Yalana, talana, zulme 10 gün sonra milletimiz dur diyecek" dedi.

"ÜRETENSİNİZ, TÜRETENSİNİZ"

Aliağa'nın emeğin ve emekçinin kenti olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Sındır, "iktidarın yarattığı bezginlik artık fabrikalarda, tarlalarda, emeğin ve emekçinin alın teri döktüğü her yerde yankılanıyor. Hukukun üstünlüğünün sona erdiği, eğitimde fırsat eşitliğinin bitirildiği, sağlık sektörünün ticarileştirildiği, gelir adaletinin 17 yılda yerle bir edildiği, yurttaşların eşitliğinin yok sayıldığı bir düzene dur demenin fırsatı 31 Mart'ta önünüze gelecek. Üretensiniz, türetensiniz. Herkesin hakça ücret, insanca yaşam, örgütlü emekçi olmasını istiyorsanız bu düzene dur deyin. Şubat ayında yüzde 19,7 tüketici enflasyonu ile dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip 10 ekonomisinden biriyiz. Buna dur demek için yetki de mühür de sizin elinizde" dedi.

"İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN GÜVENCESİ CHP'DİR"

Belediyelerde çalışan işçilerin iş güvencesinin CHP olduğunu olduğu dile getirerek sözlerini sonlandıran Sındır, "2014 yerel seçimleri sonrası Aliağa'da yaşanan işten çıkarmaların acısı hala taze. Genel başkanımız defalarca dile getirdi. CHP'li belediyelerde işçinin, emekçinin güvencesi partimizdir, yeni belediyelerde kimse işten çıkarılmayacak. Biz üretmeye, ürettiğimizi hakça bölüşmeye geliyoruz. İstihdam yaratacak, kentlerimizin zenginliğini halkımıza sunacağız. Mührü altı oka basın Mart'ın sonu bahar olsun, bereketli yarınlar bizim olsun. Yürekten inanıyorum emeğin kenti 5 yıl sonra yeniden emin ellere geçecek" dedi.

Kaynak: Bültenler