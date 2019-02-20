CHP'li Soyer: "İzmir, Sırtına Türkiye'yi Alacak, Başka Bir Dünyaya Taşıyacak"

Kaynak: İHA

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, seçim çalışmaları kapsamında Aliağa'da seçim bürosunun açılışını yaparken, Soyer, "İzmir, sırtına Türkiye'yi alacak, başka bir dünyaya taşıyacak" diye konuştu.CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, partisinin Aliağa adayı Özcan Durmaz'ın seçim bürosu açılışına katıldı. Büronun açılışına çok sayıda partili katıldı. Projelerini büyükşehir belediyesinin ve Aliağa halkının desteği ile gerçekleştireceklerine ifade eden Durmaz, "Aliağa'da katılımcı belediyecilik olmadan hiçbir şey yapmayacağız. Belediye olarak her şeyin hesabını vereceğiz. Rantın değil, halkın belediyesi olacağız. Kimseyi ötekileştirmeden yolumuza devam edeceğiz. Bu nedenle yakamıza ay yıldızlı rozeti takacağız. Belediye başkanı olduğumuz zaman ise tüm Aliağa'ya hizmet götüreceğiz" şeklinde konuştu.CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Durmaz'ın ardından konuşma yapan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, demokrasi vurgusu yaptı."Krizle başa çıkmanın yolu yine demokrasiden geçiyor"Soyer, "İnsanlığın 70 bin yıl boyunca ürettiği en önemli şey demokrasi. Demokrasi demek; bir arada yaşamayı başarmak demek. Farklılıklarla bir arada olmayı becermek demek. Refah ve kalkınmanın anahtarıdır demokrasi. Gerçek kalkınma demokrasiyle olur. Biz demokrasiyle büyüyeceğiz. Türkiye çok büyük ekonomik krizle yüz yüze. Adeta bir buzdağı gibi üzerimize geliyor. Bu büyük krizle başa çıkmanın yolu yine demokrasiden geçiyor. Üretmekten, birlik olmaktan geçiyor. Biz bunu Aliağa'dan, İzmir'den göstereceğiz. Tüm Türkiye bunu anlayacak ve biz buradan öğreteceğiz. Bu gelişme demokrasiyle beraber olduğu zaman, siyaset dilini, kültürünü de İzmir'den başlayarak değiştireceğiz. İzmir, sırtına Türkiye'yi alacak, başka bir dünyaya taşıyacak" diye konuştu.Soyer, "Şimdilerde 'tanzim satış' diye bir şey başlattılar. 1973 yılında İzmir'de Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten ve sonrasında sosyal demokrat başkanlar TANSAŞ'ı hayata geçirdi. Vatandaşımız ucuz et, meyve, sebze, kömür alabilsin diye. Şimdi sosyal demokrat politikalardan medet umuyorlar. Ben de kendilerine günaydın diyorum, 46 sene sonra günaydın. İzmir gerçekten kalp gibi. Yürek nasıl kan pompalar, İzmir'de bu coğrafyanın kalbi gibidir. Doğudan aldığını batıya, batıdan aldıklarını doğuya pompalar. Onun için İzmir bir liman kenti olarak batının en doğusu, doğunun batısıdır. O nedenle İzmir çok zengindir ve bu coğrafyanın kalbidir. Şimdi İzmir, Türkiye'ye ve dünyaya ne kadar güçlü bir kalp olduğunu gösterecek. O kalp çok güçlü atacak. Onun için aşkla İzmir, başka İzmir diyoruz. Yoksullukta eşitlik değil, zenginlikte eşitlik getireceğiz; çünkü vicdanımızı var bu kenti ve sizleri aşkla seviyoruz. Bu günden söz veriyorum, İzmir'de işsiz genç, aşsız ev kalmayacak" dedi.Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingin ardından seçim bürosunun açılışını yapan başkan adayları, burada Aliağa için uygulanacak projelerin yer aldığı sergiyi dolaştı. Son olarak kortej yürüyüşü ile Cumhuriyet Meydanı'na gelen Soyer, CHP Aliağa Belediye Başkan adayı Özcan Durmaz ve beraberindekiler, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. - İZMİR