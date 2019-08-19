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CHP'li Tanal: Hiçbir dönemde iktidar gibi düşünmeyen belediye başkanları görevden alınmadı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye'sine üç farklı kayyum atadı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal "Cumhuriyet boyunca birçok siyasi iktidar geldi, ama hiçbir dönemde iktidar gibi düşünmeyen belediye başkanları görevden alınmadı" dedi.

19.08.2019 19:59 CHP'li Tanal: Hiçbir dönemde iktidar gibi düşünmeyen belediye başkanları görevden alınmadı
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırarak, üç ile de kayyum atadı.

Konu hakkında euronews Türkçe'ye konuşan Diyarbakır Barosu eski başkanı avukat Ahmet Özmen, "Demokrasi açısından kabul edilebilir bir durum değil. Demokrasinin varlık sebebi, olmazsa olmazı seçimlerdir. Seçimlerin anlamsızlaştıran, önemini ortadan kaldıran, halkı bir daha sandığa ve seçime güven duymamasına sebep duyacak hukuk dışı uygulamalar bunlar," diyor ve ekliyor Açıklaması
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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